Türkiye Tepki çeken görüntü! Çocuğu iple bağlayıp kar temizletti!

Tepki çeken görüntü! Çocuğu iple bağlayıp kar temizletti!

Türkiye

Tepki çeken görüntü! Çocuğu iple bağlayıp kar temizletti!

İstanbul'da kaydedilen görüntülerde bir kişi, iple bağladığı çocuğa karla kaplı çatıyı temizletti. Sosyal medyada kısa sürede gündem olan görüntüler çokça tepki çekti. Benzer bir sahne yine İstanbul'un Esenyurt ilçesinde de görüldü.

26 Ocak 2022, Çarşamba 16:16 Son Güncelleme:
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İstanbul'un Küçükçekmece ilçesine bağlı İnönü Mahallesi'nde sabah saatlerinde görüntülenen olayda, kimliği belirlenemeyen bir şahıs, çocukla çatıya çıktı. 


Daha sonra çatıdaki karı temizlemesi için çocuğun beline ip bağlayıp kenara doğru gönderdi. Çocuk ise beline bağlı iple çatı üzerindeki karı temizlemeye çalıştı. 

İpin kopmaması veya çocuğun kaymaması faciayı önlerken, çocuğun canının tehlikeye atıldığı anlar bir vatandaş tarafından kamera ile kaydedildi.

Çocuğun iple bağlanarak temizlik yapma anını kaydeden Eyüp Akhan, “İşe gitmediğim için tatilim vardı, kahvaltıdan sonra sigara içmek için balkona çıktım. Balkona çıkmamla manzara ile karşılaştım. Çatıda yukarıdan çocuğun beline ip bağlamış ve onu aşağıya doğru sarkıtmış, kar temizliği yapıyordu. Olayın tehlikeli olduğunun farkına vardım, o yüzden çektim. Elinde bir faraş vardı, elinde iple çocuğu bağlamış, çocuk da yamaca doğru gelmiş kar temizliği yapıyor. Aşağıya düşme tehlikesi yüzde 90. İp her an kopabilirdi, çocuk aşağıya kayabilirdi” dedi.

İLÇE FARKLI, TEHLİKE AYNI

Esenyurt’ta yine kar temizliği için çatıya çıkan vatandaşlar, önlem almadan biriken karları aşağı atmaya çalıştı. Tehlikeyi göze alarak çatıya çıkan vatandaşlar yürekleri ağza getirdi. Vatandaşın tehlikeli kar temizliği kameralar tarafından kaydedildi.

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