Gündem Tepki çeken görüntüler hakkında yeni gelişme

Tepki çeken görüntüler hakkında yeni gelişme

Gündem

Tepki çeken görüntüler hakkında yeni gelişme

Sosyal medyada paylaşılan ve tepki çeken görüntüler hakkında İçişleri Bakanlığı'ndan önemli bir açıklama geldi.

24 Mart 2020, Salı 12:59 Son Güncelleme:
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Dün akşam sosyal medyada paylaşılan ve büyük tepkiye neden olan videoyla ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada "Dün hepimizi üzen görüntülere neden olan M.T.E. Ankara İl Emniyet Md. ekiplerince yakalanıp hakkında işlem başlatıldı. Videoya çektiği İhsan amcamızı, kaymakamımız ziyaret ederek bakanımız Süleyman Soylu ile telefonda görüştürdü. Amcamızdan bu münasebetsizlik adına özür diledik" denildi.

#Olayıngeçmişi

Söz konusu videoda, videoyu çeken kişi polis gibi davranarak yaşlı bir amcaya "Normalde ceza kesmemiz gerekiyor bu sefer sizi affedelim" dedi. Yaşlı adam ise "Hastaneye geldim, otobüs almadı beni. Polise söyledim" yanıtını verdi. 

Bakan Soylu konu hakkında yaptığı açıklamada, "65 yaş ve üstü risk grubunda olan büyüklerimiz evde kalarak sadece corona virüsten değil, elinde telefonla dolaşıp onları kaydeden etkileşim hastalarından da korunacaklardır" ifadelerini kullanmıştı.

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