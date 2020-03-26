Terapi köpeği acil servis çalışanlarına destek oluyor

Denver'deki Rose Tıp Merkezi'ndeki acil serviste kahraman bir köpek var. Wynn isimli Labrador cinsi köpek, corona virüsle savaşta ön cephede yer alan acil servisi çalışanlarına moral veriyor. Wynn, hastanedeki acil doktoru Susan Ryan tarafından eğitildiği için tıbbi personele yabancı değil. CNN'e konuşan Ryan, "Wynn'ın dışarıda yürüyüşten geri döndüğünü gördüm. Yere eğildim ve 'onu bir dakikalığına alabilir miyim?' dedim. Göremediğin ve işitemediğin şeyleri anlamak konusunda büyük etkiye sahipler. Köpekler burada devreye giriyor. Köpeğin huzurunda olduğunuzda ve onları okşadığınızda, kendinizi motive etmek için zaman ayırmış olursunuz" diyor.

Ryan, Wynn ile kaliteli zaman geçirmeden önce yıkandığını söyledi.









Wynn şu anda, yetişkinlere, çocuklara ve engelli gazilere ücretsiz yardım köpekleri sağlayan kar amacı gütmeyen Canine Companions for Independence için bir yardım köpeği olmak üzere eğitiliyor.

Ryan, sekiz haftalıkken Wynn'i eğitmeye başlamış. Ziyaret için sık sık köpeği hastaneye götürüyor.

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