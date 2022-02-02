Türkiye Terastan düşerek ölen gencin sitem mektubu ortaya çıktı

Terastan düşerek ölen gencin sitem mektubu ortaya çıktı

Türkiye

Terastan düşerek ölen gencin sitem mektubu ortaya çıktı

Kocaeli'de 3 katlı binanın terasından düşüp hayatını kaybeden Beydun E.’nin (15) geride bıraktığı mektupta Mersin’de olan annesine sitem ettiği belirtildi. Polis, Beydun’un intihar ettiği üzerinde duruyor.

02 Şubat 2022, Çarşamba 14:15 Son Güncelleme:
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Kocaeli'nin Darıca ilçesine bağlı Darıca ilçesi Nenehatun Mahallesi'nde meydana gelen olayda, yaklaşık 1 ay önce babası ve ablasıyla birlikte Mersin’den Darıca’ya taşınan Beydun E., 3 katlı binanın terasından düştü. 


Bu sırada semt pazarından dönen baba, evlerinin önündeki kalabalığa yaklaştığında beton zemin üzerinde kanlar içerisinde yatan kişinin kızı olduğunu fark etti. 

Olay yerinde fenalık geçiren babayı çevredekiler sakinleştirdi. 112 Acil Sağlık ekibince Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alınan Beydun E., kurtarılamadı.

Polis ekipleri, olay yeri ve evde incelemede bulundu. Evde yapılan aramada Beytun'un annesine yazdığı mektup bulundu. Beydun E.’nin mektubunda Mersin’den kendileriyle birlikte Darıca’ya gelmeyen annesine sitem ettiği bildirildi.

Beydun E.’nin intihar ettiği ihtimali üzerinde duran polis ekipleri, soruşturmayı sürdürüyor.

Erol POLAT/DHA

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