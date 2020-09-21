Terazi burcu ve taşları

Keyfine düşkün, zevklere önem veren, estetik zevki güçlü, sanatsal olandan keyif alan kişiliklere sahip olan Teraziler, hayatlarında karşılaştıkları kaotik durumları çözümlemek ve dengeli bir hayat yaşamak için Kristallerden destek alabilirler. Nasıl mı? Haydi gelin biraz bu konuyu açalım. İlk olarak taşların burçlara ne anlamlarda destek olduğunu bir kez daha hatırlayalım mı?

Geleneksel doğum taşları ne anlama gelir?

Bu Güneş’in hangi burçta olduğu ile ilgili ve çok eski zamanlardan bu yana burçların dengeli çalışmaları için tayin edilen taşlardır. Burç doğum taşları adı olarak da geçer.

Ritüel taşları ne anlama gelir?

Burçların zorlanılan yönleriyle çalışan uygulamalı ritüel yapılarak kullanılan taşlardır. Terazi burcunun Geleneksel doğum taşları; Lapis Lazuli, Opal Etrafınızda güzel, hoş şeyler görmek istersiniz. Kaliteye önem verirsiniz. Estetik ve sanatsal tarafınız güçlüdür ve Opal sanatsal yaratıcılığınızı ortaya çıkaran taşlardan biridir. Bu taş aynı zamanda çok önem verdiğiniz şeylerden biri olan dışa nasıl gözüktüğünüzle ilgili besleyicidir. Terazi dışarıda iyi gözükmek ister. Bu hem fiziksel görünüm, giyim kuşam olarak geçerlidir, hem de insan olarak “iyi” ve “geçimli” gözükmek açısından geçerlidir. Opal dışa iyi gözükmenize yardımcı olur ve iyi gözüktüğünüze dair özgüveninizi de destekler. Bilindiği gibi dalak terazi burcu insanının zayıf noktalarından birisidir Lapis Lazuli ise zihinsel berraklığa ve derin düşünmeye yardımcı olur.

Terazi Burcunun Ritüel taşları; Opal, Ametrin, Apofilit, Akuamarin, Aventurin, Süslü Jasper, Zümrüt, Yeşil Turmalin, Yeşim, Kunzit Terazilerin en zorlayıcı yönü kararsızlığıdır. Kararsızlığınızın altında yatan etkenlerden biri de birden fazla olasılık üzerine düşünmeniz ve ikilemlerle tutuklu kalmanızdır. Birden fazla olasılıkla karşı karşıya kalmak kafa karışıklığı yaşamanıza sebep olacaktır. Süslü Jasper taşı kafa karışıklığını azaltır, gelecek olasılıklar yerine şimdide kalarak düşünmenize yardımcı olur. Lapis Lazuli de zihinsel berraklığı arttırır, kararsızlığın üstesinden gelmeye ve derin düşünmeye yardımcı olur. Sizin için en önemli kelimelerden iki tanesi denge ve uyumdur.

Dengenizi kaybettiğiniz veya başkalarının dengesiz davrandığı ortamlarda rahat etmezsiniz. Uyum sağlamak, uyum içerisinde çalışmak, huzurlu bir atmosfer yaratmak öncelikli amaçlarınızdandır. Çatışma ve gerginliklerden uzak kalmak, uzlaşmayı ve barışı sağlayabilmek adına kendinizde taviz vermeye bile hazırsınızdır. Ametrin ve Lepidolit arzu ettiğiniz huzurlu ve barışçı ortamı sağlamanız konusunda yardımcıdır. Her zaman ihtiyacınız olan dengeye kavuşmanızı sağlar. Bu taşı kullandığınızda sadece sakin bir ortam sağlamakla sınırlı kalmaz, aynı zamanda zihinsel olarak da uyum hissetmeye muvaffak olursunuz. Sevgi dolu bir partnerlik sizin için önemlidir.

Tek başınalıktan keyif almazsınız. Partner ararsınız. Her şey partnerinizle birlikte olduğunuzda ya da birlikte yaptığınızda anlam kazanır. Pembe Kuvars, arzu ettiğiniz aşkı, sevgi dolu bir birlikteliği hayatınıza çekmenize yardımcı olacaktır. Pembe Kuvars koşulsuz sevgi ve kabulü arttırır. Sizin için aşkta mutluluk getiren en önemli şeyler karşılıklı olarak birbirinize duyduğunuz eşit sevgi ve birbirinize verdiğiniz karşılıklı önemi simgeleyen sadakattir. Terazi eşitlik ve denge arar. Yeşil Turmalin, aşkta mutluluk ve sadakati güçlendirir.

Opal de bağlılığı ve vefa duygusunu arttırır ki, özellikle de vefa duygusu sizin için çok önemlidir. Yapılana aynısıyla mukabele etmek istersiniz. Bazen gereğinden fazla özverili olabilirsiniz. Böylesi dönemlerde karşınızdaki kişilerden beklentiniz de yükselir. Karşınızdaki kişiyi yargılama, suçlama ya da şikayetçi olma eğiliminiz de artar. Pembe Kunzit kullanmak isabetli olabilir. Bu taş, karşınızdaki kişilere yargı ve şikayet yerine sevgiyle yaklaşmanız konusunda sizi destekleyecektir. Akuamarin de başkalarına karşı hoşgörülü olmamızı destekler. Kunzit’in nazik enerjisi kalbinizi uyandırarak sizi koşulsuz sevgiye uyumlayacaktır.

Çok daha fazlasını DOĞA RUHLARI KRİSTALLER kitabımda ayrıntıları ile bulabilirsiniz. Bedeninizdeki su kristallerinin oya gibi ışıl ışıl sevgi kristalleri haline gelmesi dileklerimle, sevgiyle, ışığınızı yayın.