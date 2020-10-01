Tam mevsimi: Terbiyeli palamut çorbası tarifi
Balıkların faydaları saymakla bitmez. Palamut balığı en faydalı balıklar arasında yerini alıyor. Tam mevsiminde terbiyeli palamut çorbası tarifi arıyor ya da terbiyeli palamut çorbası nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Terbiyeli palamut çorbası yapılışı için haberimize bir göz atın.
01 Ekim 2020, Perşembe 10:12 Son Güncelleme:
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Hem leziz hem de sağlık deposu olan terbiyeli palamut çorbası tarifi evde kolaylıkla yapılabilen bir tarif. Sevdiklerinize hazırlamak için terbiyeli palamut çorbası tarifi arıyor ya da terbiyeli palamut çorbası nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Terbiyeli palamut çorbası yapılışı için haberimize bir göz atın.
Terbiyeli palamut çorbası tarifi
Terbiyeli palamut çorbası malzemeleri
- 6 su bardağı su
- 2 palamut fileto
- 2 orta boy patates
- 2 orta boy havuç
- 2 çorba kaşığı un
- 1 yumurta sarısı
- 1 limonun suyu
- Tuz, taze çekilmiş karabiber
Terbiyeli palamut çorbası yapılışı
Palamut filetoyu kuşbaşı iriliğinde doğrayın. Patates ve havuçları soyup küp küp doğrayın. Suyu tencereye alıp ısıtın. Balık, havuç ve patatesi ekleyip 10 dakika pişirin. Küçük bir kâsede unu çok az suyla ezin. Yeterince tuzla birlikte çorbaya ilave edip karıştırın. Sebzeler yumuşayıncaya kadar pişirin. Yumurta sarısı ve limon suyunu bir kâsede iyice çırpın. Çorbaya azar azar ve sürekli karıştırarak ilave edin. Tencereyi ocaktan indirip çorbayı kâselere paylaştırın. Taze çekilmiş karabiber serpip servis yapın. Terbiyeli palamut çorbasını, mısır ekmeği ile birlikte servis edebilirsiniz.