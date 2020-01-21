Terbiyeli sebze çorbası tarifi: Terbiyeli sebze çorbası nasıl yapılır?
Soğuk havalarda içinizi ısıtacak ve bir yandan da şifa deposu olup hastalıklardan koruyacak bir çorba tarifi arıyorsanız terbiyeli sebze çorbası tam size göre bir tarif olacaktır. İçerisinde birden çok sebzenin buluştuğu ve nefis tada sahip olan terbiyeli sebze çorbası tarifi için "terbiyeli sebze çorbası tarifi, terbiyeli sebze çorbası nasıl yapılır" haberimize bir göz atın.
Soğuk havaların etkili olmasıyla birlikte sizleri hastalıklardan koruyacak ve tadıyla hafızalara kazınacak olan terbiyeli sebze çorbası tarifi tam bir şifa deposu. Terbiyeli sebze çorbası tarifi arıyor ve terbiyeli sebzeli çorbası nasıl yapılır merak ediyorsanız "terbiyeli sebze çorbası tarifi, terbiyeli sebze çorbası nasıl yapılır" detaylar haberimizde.
Terbiyeli sebze çorbası tarifi
Terbiyeli sebze çorbası malzemeleri
- 4 yemek kaşığı ayçiçek yağı
- 1 adet kuru soğan
- 2 adet havuç
- 1 adet kırmızı dolmalık biber
- 1 adet kereviz sapı
- 1 adet kabak
- 2 dal taze soğan
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı karabiber
- 6 su bardağı su
Terbiyeli sebze çorbası terbiyesi için:
- 1/2 su bardağı yoğurt
- 2 yemek kaşığı un
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 adet yumurta sarısı
- 3-4 damla limon
Terbiyeli sebze çorbası yapılışı
4 yemek kaşığı ayçiçek yağını tencerede kızdırın. Üzerine küp doğradığınız 1 adet kuru soğanı ekleyin ve yumuşayana kadar kavurun. Üzerine 1'er dakika arayla 2 adet küp doğranmış havuç, 1 adet dolmalık kırmızı biber, 1 adet kereviz sapı, 1 adet kabak ve 2 dal doğranmış taze soğanı ekleyip kavurmaya devam edin. Ardından 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber ve 6 su bardağı suyu tencereye ekleyip karıştırın. Kapağını kapatıp kaynamaya bırakın. Çorba kaynamaya başlarken terbiyesi için yarım su bardağı yoğurt eklediğiniz bir kasede 2 yemek kaşığı un, 1 çay kaşığı tuz, 1 adet yumurta sarısı ve 3-4 damla limonu pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpın. Üzerine kaynamakta olan çorbanın suyundan bir kepçe alıp yavaş yavaş dökün ve ısılarını eşitleyin. Kaynamış olan çorbanın altını kısın ve terbiye karışımını çorba tenceresine azar azar ilave edin. 10 dakika daha kısık ateşte pişirdikten sonra sıcak olarak servis edin.
Bu haberi de okudularEv yapımı mantı tarifi: Mantı nasıl yapılır?
Bu haberi de okudularFellah köftesi tarifi: Fellah köftesi nasıl yapılır?