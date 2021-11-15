Terbiyeli şehriye çorbası nasıl yapılır? Terbiyeli şehriye çorbası tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, püf noktası
Birçok yemeğin yanına yakışan ve tadına doyum olmayan terbiyeli şehriye çorbası tarifi, evde yapabileceğiniz şahane bir lezzet. Peki, terbiyeli şehriye çorbası nasıl yapılır? Tadına doyamayacağınız terbiyeli şehriye çorbası tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...
15 Kasım 2021, Pazartesi 14:17 Son Güncelleme:
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Hem doyurucu hem de besin değeri yüksek olan terbiyeli şehriye çorbası tarifi, evde kolaylıkla yapabileceğiniz şahane bir lezzet. Peki, terbiyeli şehriye çorbası nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız terbiyeli şehriye çorbası tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...
TERBİYELİ ŞEHRİYE ÇORBASI TARİFİ
Terbiyeli şehriye çorbası malzemeler
- 3 domates
- 2 çarliston biber
- 1 su bardağı arpa şehriye
- 5 su bardağı su
- 1 su bardağı domates suyu
- 1 çorba kaşığı kıyılmış maydanoz
- 15 gr tereyağı
- Tuz
- Karabiber
Terbiye için:
- 1 yumurtanın sarısı
- 1 çorba kaşığı limon suyu
TERBİYELİ ŞEHİRYE ÇORBASI YAPILIŞI
Öncelikle domatesleri enine doğru ikiye kesip rendeleyin. Biberlerin çekirdeklerini temizleyip halka şeklinde doğrayın.
Tereyağını tencerede eritip biberleri kavurun. Rendelenmiş domatesi ilave edip kavurma işlemine devam edin.
Domates suyu ve sıcak suyu tencereye ekleyip bir taşım daha kaynatın. Son olarak arpa şehriyeyi ilave edin ve yumuşayıncaya kadar pişirin.
Çorbanın terbiyesi için; 1 yumurtanın sarısı ile limon suyunu iyice çırpın. Çorbayı ocaktan alıp tuz ve karabiberle tatlandırın.
Terbiyeyi ekleyip tencerenin kapağını kapatın. 5 dakika kadar dinlendirdikten sonra kaselere paylaştırın. Üzerini kıyılmış maydanoz ile süsleyebilirsiniz.