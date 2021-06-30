Terbiyeli Şehriye Çorbası Malzemeleri

Terbiyeli şehriye çorbasının yapımı oldukça kolay olmaktadır. Basit malzemeler kullanarak oldukça lezzetli bir terbiyeli şehriye çorbası yapabilirsiniz. Bu çorbayı yemeklerin önüne veya acıktığınız zaman karnınızı doyurmak için yapabilirsiniz. Terbiyeli şehriye çorbasında oldukça basit malzemeler yer almaktadır. Bu malzemeleri bulmak hiçte zor değildir.

Malzemeler:

- 2 adet domates (sulu ve olgun olursa daha iyi olur?)

- 2 adet yeşilbiber

- 1 su bardağı olacak şekilde arpa şehriye

- Su (5 su bardağı yeterli olmaktadır)

- 1 su bardağı kadar domates suyu

- 1 tutam kıyılmış maydanoz

- 20 gram tereyağı

- Tuz ve karabiber

Terbiyesi İçin:

- 1 yumurta sarısı

- Yarım çay bardağından biraz az limon suyu

Terbiyeli şehriye çorbasını yapmak oldukça kolay olarak bilinmektedir. Bu çorbayı yaparken önemli olan terbiyesini doğru bir şekilde uygulamaktır. Tadı, görüntüsü ve kokusu çok iyi olan bu çorbayı zevkle içeceğinize emin olabilirsiniz.

TERBİYELİ ŞEHRİYE ÇORBASI TARİFİ VE YAPILIŞI: TERBİYELİ ŞEHRİYE ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Bilindiği üzere çorbalar genellikle aynı şekilde yapılmaktadır. Önemli olan hangi malzemenin kullanıldığı ile alakalıdır. Kullanılan malzemeye göre pişirim süresi ve yapım şekli değişebilir. Çorba yapmak için çok sayıda malzeme bulunmaktadır. Bu yüzden çorba yapımının zor olmadığı görülmektedir. Terbiyeli şehriye çorbasını da herkesin mutlaka denemesi gerekmektedir.

4-6 kişilik

Hazırlama: 20 dakika

Pişirme: 15 dakika

1. Öncelikle domates ve biberler ile işe başlıyoruz. İyice yıkanan domatesleri enine doğru kesip rendeleyin. Ardından biberleri küçük halkalar şeklinde ince ince kesin.

2. Tencereye tereyağını aldıktan sonra biberleri kavurmaya başlayın. Rendelediğiniz domatesleri de içerisine ilave edip kavurmaya devam edin.

3. Domates suyu ile sıcak suyu da tencereye ekleyip kaynatın. Bir taşım kaynattıktan sonra arpa şehriyeyi içerisine atın.

4. Arpa şehriye yumuşayana kadar pişirmeye devam edin. Daha sonra çorbanın terbiyesini yapmaya geçebilirsiniz.

5. Çorbanın terbiyesi için; yumurtanın sarısı ve limon suyunu çırpın. Çorbayı ocaktan alarak tuz, karabiber ve terbiyeyi içerisine ekleyin. 5 dakika dinlendikten sonra çorba kaselerine alın. Arzu eden kişiler üzerine maydanoz ilave ederek servis edebilir.

TERBİYELİ ŞEHRİYE ÇORBASININ PÜF NOKTALARI

Her yemek için çeşitli püf noktaları bulunmaktadır. Terbiyeli şehriye çorbası içinde püf noktaları mevcuttur. Bunlara dikkat ederek lezzetli bir çorba yapabilirsiniz.

- Terbiyeli şehriye çorbası için tel veya arpa şehriye kullanabilirsiniz.

- Çorba için kullanılacak domateslerin sulu ve olgun olması daha faydalı olmaktadır

- Arzu edenler terbiyeli şehriye çorbasının içerisine tavuk bulyon atabilir. Bu şekilde daha lezzetli bir çorba ortaya çıkacaktır.

- Çorbayı kontrollü bir şekilde pişirmeniz gerekmektedir. Pişirme sürecinde çorbanın altının yanmamasına dikkat etmelisiniz.

- Terbiyeli şehriye çorbası için tuz ve karabiber yeterli olmaktadır. Ancak sevdiğiniz baharatları da kullanabilirsiniz. Bu konuda herkes zevkine göre hareket edebilir.

Terbiyeli Şehriye Çorbası Yanına Ne Gider?

Terbiyeli şehriye çorbası oldukça lezzetli bir çorba türüdür. Bu lezzetli çorbanın yanına güzel bir orman kebabı veya Hasanpaşa köfte oldukça yakışmaktadır. Ayrıca bu enfes çorba için güzel bir salata yapabilirsiniz. Salata içerisinde bolca yeşillik kullanmanız çok faydalı olacaktır.