Yemek Terbiyeli tavuk çorbası nasıl yapılır? Terbiyeli tavuk çorbası tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası
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Terbiyeli tavuk çorbası nasıl yapılır? Terbiyeli tavuk çorbası tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası

Yemek

Terbiyeli tavuk çorbası nasıl yapılır? Terbiyeli tavuk çorbası tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası

Hem sağlıklı hem de lezzetli çorba tariflerinden birisi olan terbiyeli tavuk çorbası tarifi, özellikle kış aylarında her derde deva bir lezzet. Peki, terbiyeli tavuk çorbası nasıl yapılır? Tadına doyamayacağınız terbiyeli tavuk çorbası tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...

06 Şubat 2022, Pazar 15:36 Son Güncelleme:
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7'den 70'e herkesin severek yiyeceği terbiyeli tavuk çorbası tarifi, kış aylarının vazgeçilmez lezzetlerinden birisi. Peki, terbiyeli tavuk çorbası nasıl yapılır? Nefis kokusu ve muhteşem tadıyla tabak tabak içeceğiniz terbiyeli tavuk çorbası tarifi, hazırlanışı, gerekli malzemeler, yapılışı, püf noktası...

TERBİYELİ TAVUK ÇORBASI TARİFİ

Terbiyeli tavuk çorbası malzemeler

  • 1 adet kalçalı tavuk budu ya da 3 adet baget
  • 2 adet defne yaprağı
  • Yarım tatlı kaşığı tuz
  • 2 litre su
  • 1 çay bardağı tel şehriye

Terbiyesi için:

  • 1 su bardağı yoğurt
  • 1,5 yemek kaşığı un
  • 1 adet yumurta sarısı
  • Yarım limonun suyu
  • 1 çay kaşığı tuz

Sosu için:

  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • Pul biber
  • Kuru nane

TERBİYELİ TAVUK ÇORBASI YAPILIŞI

  • Tavuğu tencereye alıp tuz ve defne yaprağıyla birlikte 2 litre suda haşlayın.
  • Tencereden tavuğu alıp etlerini ayıklayın ve bir çatal yardımıyla didikleyin.
  • Tavuk suyunu ocağa alıp altını yeniden açın.
  • Yoğurt, yumurta ve unu iyice çırparak pürüzsüz bir kıvam elde edin.
  • Ocakta ısınan tavuk suyundan kepçeyle alıp terbiyeyle karıştırarak ılınmasını sağlayın.
  • Ardından terbiyeyi tavuk suyuna ekleyip karıştırın.
  • Son olarak tel şehriyeyi ilave edip ara sıra karıştırarak kısık ateşte 10 dakika kadar pişirin.
  • İçine didiklediğiniz tavuk etlerini de ilave edin.
  • Çorbanızı kaselere bölüştürün.
  • Üzerine kızgın tereyağında yakılmış pul biber gezdirin, kuru nane serpin ve sıcak servis yapın.
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