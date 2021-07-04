Tavuk çorbası, yapılan malzemelere göre isimlendirilen bir çorba çeşididir. Bilhassa tavuk çorbasının suyu, herkes tarafından sevilir. Tavuk çorbası, kişinin kendi zevkine uyumlu olan ve tavuğa yakışan değişik malzemeler dahilinde yapılabilir. Bu şekilde tavuk çorbasının her türü çok lezzetli olacaktır.

TERBİYELİ TAVUK ÇORBASI TARİFİ VE YAPILIŞI

Terbiyeli tavuk çorbası tarifi için kullanılacak malzemeler;

- 1 tane kalçalı baget veya 3 tane baget,

- Yarım tatlı kaşığı tuz,

- 2 tane defne yaprağı,

- 1 çay bardağı kadar tel şehriye,

- 2 litre su,

Çorbanın terbiyesi için kullanılacak malzemeler;

- 1 su bardağı kadar yoğurt,

- 1 tane yumurta sarısı,

- 1 buçuk yemek kaşığı un,

- 1 çay kaşığı kadar tuz,

- Yarım limon suyu.

Sosu için kullanılacak malzemeler;

- Pul biber,

- Kuru nane,

- 1 çorba kaşığı tereyağı,

Terbiyeli Tavuk Çorbası Nasıl Yapılır?

Terbiyeli tavuk çorbası yapımı için;

- Öncelikle tavuklar tencere içerisine alınarak, defne ve tuz yaprağı ile beraber 2 litre su ile haşlanmalıdır.

- Tencere içerisinden tavuk alınarak etler ayıklanmalı ve çatal desteğiyle didiklenmelidir.

- Tavuk suyu ocağa alınarak altı tekrardan açılmalıdır.

- Un, yumurta ve yoğurt çırpılmalı ve pürüzsüz kıvam elde edilmelidir.

- Ocakta ısınmış olan tavuk suyundan kepçe ile alıp, terbiye ile karıştırıp ılınması sağlanmalıdır.

- Daha sonra terbiye, tavuk suyuna ilave edip karıştırılmalıdır.

- Son şekilde tel şehriye ilave edilerek, ara ara karıştırıp kısık ateş üzerinde 10 dakika boyunca pişirmek gereklidir.

- Pişen çorba içerisine didiklenen tavuk etleri ilave edilmelidir.

- Çorba kaselere bölüştürülerek, üzerine kızgın tereyağı içerisinde yakılan pul biber gezdirilmelidir. Arzuya göre kuru nane de ilave edilebilir.

TAVUK ÇORBASI PÜF NOKTALARI NELERDİR?

Tavuk çorbasının çok zahmet istemeyen ve oldukça kolay bir şekilde yapılan çorbalar içerisinde bulunduğu belirtilebilir. Tavuk çorbasını pek çok kişi evinde çok sık yapmaktadır. Bilhassa hasta olan bireyler, tavuk çorbasını içip daha kısa zamanda iyileşebilir. Tavuk çorbası yapılırken, suyunu aşırı bir şekilde koymaya gerek yoktur. Bunun nedeni tavuk çorbası içerisinde kullanılan malzemelerin kaybolmaması gerektiğidir. Tavuk çorbası yapılırken kullanılacak baharatlar, kararında kullanılması gerekir. Aksi halde tavuk çorbasının lezzetinin bozulacağı söylenebilir.

TAVUK ÇORBASI SERVİS ÖNERİLERİ

Tavuk çorbası servis önerileri adına çok fazla tarife gerek yoktur. Derin bir kase içerisine konulan çorbanın yanına yarım limon eklemek tavuk çorbasına lezzet katacaktır. Bunun dışında tavuk çorbasının yanında yeşillik, acı biber ve turp sık sık tercih edilmektedir. Tavuk çorbasının yanında salata çeşitleri de tercih edilebilir. Bu malzemeler ayrı bir tabak içerisinde sofraya eklenebilir. Bunun dışında çorba sunumlarında türlü baharatların sofraya konulması, çorba içerisine eklemek isteyen kişiler için önemli olacaktır.

Tavuk çorbasının yanında aktı tariflerin de yapılması doğru bir tercih olacaktır. Bulgur pilavı gibi seçenekler, tavuk çorbasına uyum sağlayabilir. Bunun dışında tavuk çorbası başlı başına protein ve vitamin kaynağı olduğu için oldukça doyurucu özellikleri bulunmaktadır. Bu yüzden sadece yeşillik, limon ve turp ile servis etmek mümkündür.