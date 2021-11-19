Öğlen ve akşam yemeklerinde severek yiyeceğiniz terbiyeli tavuk haşlama tarifi, 7'den 70'e herkesin çok seveceği bir tarif. Peki, terbiyeli tavuk haşlama nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız terbiyeli tavuk haşlama tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler, püf noktası...

TERBİYELİ TAVUK HAŞLAMA TARİFİ

Terbiyeli tavuk haşlama malzemeler

5 tane tavuk baget

4 tane patates

3 tane havuç

3 diş sarımsak

1 adet soğan

Yarım çay bardağı zeytinyağı

Maydanoz veya dereotu

1 tatlı kaşığı tuz

İsteğe bağlı karabiber

Üzerini geçecek kadar su

Terbiyesi için;

1 adet yumurta sarısı

1 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı yoğurt

Yarım limon suyu

TERBİYELİ TAVUK HAŞLAMA YAPILIŞI

Tavuk bagetlerin isteğe bağlı yağlarını sıyırın saplarını kesin temizleyin.

Soğanı yemeklik doğrayın. Patates ve havucu iri kesin yıkayın. Sarımsakları küçük doğrayın.

Tencereye zeytinyağı döküp, ısıtın soğanı ekleyip biraz kavurun. Üzerine havucu ekleyin iki dakika kızartıp patatesleri ve sarımsakları ekleyip üç dakika kavurup, başka bir yere aktarın.

Aynı yağda tavuk bagetleri üzerleri kapalı kısık ateşte çevirerek az kızartın. Üzerini geçecek kadar su döküp, kapağını kapatın orta ateşte kontrollü 25 dakika pişirin. Suyunu çekmiş olacak suyu az gelirse biraz kaynar su ilave edin, tavuklar pişmişse sebzeleri ekleyin, sebzelerde pişene kadar pişirip terbiyesini hazırlayın.

Yumurta sarısı, yoğurt, un, limon suyunu çırpın. Yemeğin suyundan iki kepçe döküp karıştırın terbiyeye sonra terbiyeyi tencereye döküp karıştırın. Beş dakika pişirip tuz maydanoz veya dere otu ekleyip karıştırıp ocaktan alın.



