Tercih döneminde Posta.com.tr yanında

Üniversiteye yerleşenlerin neredeyse üçte biri, doğru tercihte bulunmadığı duygusuyla yerleştikleri bölümden memnun kalmıyor. Sen de bunu yaşamamak için nasıl bir yol izlemelisin? Nelere dikkat etmelisin? Sadık Gültekin ve konukları, bu akşam saat 19.00'dan itibaren, üniversite ve bölümü doğru tercih etmenin önemini konuşacaklar. Bizi takip etmeyi unutma, akşam Instagram'da buluşalım!

Kimler var?

19.00 : Hasan Kalyoncu Üniversitesi (@hkunv) Rektör Vekili Prof. Dr. Hanifi Aslan.

: Hasan Kalyoncu Üniversitesi (@hkunv) Rektör Vekili Prof. Dr. Hanifi Aslan. 20.00 : Yaşar Üniversitesi (@YasarUniv) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Cemali Dinçer.

: Yaşar Üniversitesi (@YasarUniv) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Cemali Dinçer. 21.00: Ticaret Üniversitesi (@ticaretedutr) Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu.