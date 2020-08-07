Tercih döneminde Posta.com.tr yanında

Üniversiteye yerleşenlerin neredeyse üçte biri, doğru tercihte bulunmadığı duygusuyla yerleştikleri bölümden memnun kalmıyor. Sen de bunu yaşamamak için nasıl bir yol izlemelisin? Nelere dikkat etmelisin? Sadık Gültekin ve konukları, bu akşam saat 19.00'dan itibaren, üniversite ve bölümü doğru tercih etmenin önemini konuşacaklar. Bizi takip etmeyi unutma, akşam Instagram'da buluşalım!

Kimler var?

18.00 : Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (@manasuniv) Rektörü Prof. Dr. Sebahattin Balcı.

: Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (@manasuniv) Rektörü Prof. Dr. Sebahattin Balcı. 19.00 : Hasan Kalyoncu Üniversitesi (@hkunv) Rektör Yardımcısı Özge Hacıfazlıoğlu.

: Hasan Kalyoncu Üniversitesi (@hkunv) Rektör Yardımcısı Özge Hacıfazlıoğlu. 20.00 : Gaziantep Kavram Okulları (@kavramokullari) PDR Zümre Başkanı Berna Erek Bakım.

: Gaziantep Kavram Okulları (@kavramokullari) PDR Zümre Başkanı Berna Erek Bakım. 21.00: Doğu Akdeniz Üniversitesi (@emuofficial) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Demirel ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehtap Malkoç.