Tercih döneminde Posta.com.tr yanında
Bu akşam @posta.com.tr Instagram canlı yayınları serisinde Sadık Gültekin ve konukları, üniversite ve bölümü doğru tercih etmenin önemini konuşacaklar. Bizi takip etmeyi unutma, akşam Instagram'da buluşalım!
08 Ağustos 2020, Cumartesi 13:45 Son Güncelleme:
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Üniversiteye yerleşenlerin neredeyse üçte biri, doğru tercihte bulunmadığı duygusuyla yerleştikleri bölümden memnun kalmıyor. Sen de bunu yaşamamak için nasıl bir yol izlemelisin? Nelere dikkat etmelisin? Sadık Gültekin ve konukları, bu akşam saat 19.00'dan itibaren, üniversite ve bölümü doğru tercih etmenin önemini konuşacaklar. Bizi takip etmeyi unutma, akşam Instagram'da buluşalım!
Kimler var?
- 19.00: Hasan Kalyoncu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şener Büyüköztürk
- 20.00: Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar
- 21.00: Doğu Akdeniz Üniversitesi Yrd. Doç.Dr. Emine Koçano Rodoslu ile Hukuk Fakültesi Dekan Vekili ile Doç. Dr. Nazife Dimililer
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