Tercih döneminde Posta.com.tr yanında

Üniversiteye yerleşenlerin neredeyse üçte biri, doğru tercihte bulunmadığı duygusuyla yerleştikleri bölümden memnun kalmıyor. Sen de bunu yaşamamak için nasıl bir yol izlemelisin? Nelere dikkat etmelisin? Sadık Gültekin ve konukları, bu akşam saat 19.00'dan itibaren, üniversite ve bölümü doğru tercih etmenin önemini konuşacaklar. Bizi takip etmeyi unutma, akşam Instagram'da buluşalım!

Kimler var?

19.00: Hasan Kalyoncu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şener Büyüköztürk

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şener Büyüköztürk 20.00: Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar

Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar 21.00: Doğu Akdeniz Üniversitesi Yrd. Doç.Dr. Emine Koçano Rodoslu ile Hukuk Fakültesi Dekan Vekili ile Doç. Dr. Nazife Dimililer