Tercih döneminde Posta.com.tr yanında

Üniversiteye yerleşenlerin neredeyse üçte biri, doğru tercihte bulunmadığı duygusuyla yerleştikleri bölümden memnun kalmıyor. Sen de bunu yaşamamak için nasıl bir yol izlemelisin? Nelere dikkat etmelisin? Sadık Gültekin ve konukları, bu akşam saat 19.00'dan itibaren, üniversite ve bölümü doğru tercih etmenin önemini konuşacaklar. Bizi takip etmeyi unutma, akşam Instagram'da buluşalım!

Kimler var?

19.00: Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hanifi Çanakçı

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hanifi Çanakçı 20.00: Kavram Eğitim Kurumları, Batıkent Kavram Koleji Rehber Öğretmeni Zuhal Güler

Kavram Eğitim Kurumları, Batıkent Kavram Koleji Rehber Öğretmeni Zuhal Güler 21.00: Doğu Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Özkaramanlı ve İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Senih Çavuşoğlu