Tercih döneminde Posta.com.tr yanında

Üniversiteye yerleşenlerin neredeyse üçte biri, doğru tercihte bulunmadığı duygusuyla yerleştikleri bölümden memnun kalmıyor. Sen de bunu yaşamamak için nasıl bir yol izlemelisin? Nelere dikkat etmelisin? Sadık Gültekin ve konukları, bugün saat 10:00'dan itibaren, üniversite ve bölümü doğru tercih etmenin önemini konuşacaklar. Bizi takip etmeyi unutma, Instagram'da buluşalım!





Kimler var?

10:10: Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sebahattin Balcı

11:10: Kapadokya Üniversitesi Kurumsal İletişim ve Öğrenci Koordinatörü Arda Çakır

18:00: Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Gülden Ayalp

19:00: Doğu Akdeniz Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmetali Özarslan ve Tıp Fakültesi Dekamı Nahide Gökçora

20:00: Kavram Eğitim Kurumları, Aydın Nazilli Kavram Kurs Merkezi Ölçme Değerlendirme Uzmanı Güray Sakallıoğlu

21:00: Yaşar Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Doç. Dr. Seda Genç