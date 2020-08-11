Posta.com.tr tercih canlı yayını başladı

Üniversiteye yerleşenlerin neredeyse üçte biri, doğru tercihte bulunmadığı duygusuyla yerleştikleri bölümden memnun kalmıyor. Sen de bunu yaşamamak için nasıl bir yol izlemelisin? Nelere dikkat etmelisin? Sadık Gültekin ve konukları, bugün saat 12:00'dan itibaren, üniversite ve bölümü doğru tercih etmenin önemini konuşacaklar. Bizi takip etmeyi unutma, Instagram'da buluşalım!









Kimler var?

12:00 Kapadokya Üniversitesi Uçak Teknolojisi Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Ramazan Temel

Kapadokya Üniversitesi Uçak Teknolojisi Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Ramazan Temel 18:00 Hasan Kalyoncu Üniversitesi İİBSF Dekanı Mazlum Çelik

Hasan Kalyoncu Üniversitesi İİBSF Dekanı Mazlum Çelik 19:00 Doğu Akdeniz Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Hikmet Solak

Doğu Akdeniz Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Hikmet Solak 20:00 Kavram Eğitim Kurumları, Bandırma Kavram Koleji Rehber Öğretmeni Gülden Özbek

Kavram Eğitim Kurumları, Bandırma Kavram Koleji Rehber Öğretmeni Gülden Özbek 21:00 Yaşar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi, Endüstriyel Tasarım Bölümü Doç.Dr. Mine Ovacık