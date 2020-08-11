Posta.com.tr tercih canlı yayını başladı
Posta.com.tr tercih dönemi yayınları bugün konukla devam ediyor ve ilk yayın 12:00'de başladı. @posta.com.tr Instagram hesabında Kapadokya Üniversitesi Uçak Teknolojisi Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Ramazan Temel var. Canlı yayını tıklayıp izleyebilirsin.
11 Ağustos 2020, Salı 10:03 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Üniversiteye yerleşenlerin neredeyse üçte biri, doğru tercihte bulunmadığı duygusuyla yerleştikleri bölümden memnun kalmıyor. Sen de bunu yaşamamak için nasıl bir yol izlemelisin? Nelere dikkat etmelisin? Sadık Gültekin ve konukları, bugün saat 12:00'dan itibaren, üniversite ve bölümü doğru tercih etmenin önemini konuşacaklar. Bizi takip etmeyi unutma, Instagram'da buluşalım!
https://www.instagram.com/posta.com.tr/live/?hl=tr
Kimler var?
- 12:00 Kapadokya Üniversitesi Uçak Teknolojisi Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Ramazan Temel
- 18:00 Hasan Kalyoncu Üniversitesi İİBSF Dekanı Mazlum Çelik
- 19:00 Doğu Akdeniz Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Hikmet Solak
- 20:00 Kavram Eğitim Kurumları, Bandırma Kavram Koleji Rehber Öğretmeni Gülden Özbek
- 21:00 Yaşar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi, Endüstriyel Tasarım Bölümü Doç.Dr. Mine Ovacık
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