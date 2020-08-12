Tercih döneminde Posta.com.tr yanında
Posta.com.tr tercih dönemi yayınları bugün 6 konukla devam ediyor. @posta.com.tr Instagram canlı yayınları serisinde Sadık Gültekin ve konukları, üniversite ve bölümü doğru tercih etmenin önemini konuşacaklar. Bizi takip etmeyi unutma. Instagram'da buluşalım!
12 Ağustos 2020, Çarşamba 13:19 Son Güncelleme:
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Üniversiteye yerleşenlerin neredeyse üçte biri, doğru tercihte bulunmadığı duygusuyla yerleştikleri bölümden memnun kalmıyor. Sen de bunu yaşamamak için nasıl bir yol izlemelisin? Nelere dikkat etmelisin? Sadık Gültekin ve konukları, bugün saat 10:00'dan itibaren, üniversite ve bölümü doğru tercih etmenin önemini konuşacaklar. Bizi takip etmeyi unutma, Instagram'da buluşalım.
Kimler var?
- 19.00: Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sağlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kezban Bayramlar
- 21.00: Doğu Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Uğur Ulaş Dağlı ile Doğu Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kılıç
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