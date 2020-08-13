Tercih döneminde Posta.com.tr yanında

Üniversiteye yerleşenlerin neredeyse üçte biri, doğru tercihte bulunmadığı duygusuyla yerleştikleri bölümden memnun kalmıyor. Sen de bunu yaşamamak için nasıl bir yol izlemelisin? Nelere dikkat etmelisin? Sadık Gültekin ve konukları, üniversite ve bölümü doğru tercih etmenin önemini konuşacaklar. Bizi takip etmeyi unutma, Instagram'da buluşalım.

Kimler var?

19.00 : Hasan Kalyoncu Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rengin Küçükerdoğan.

: Hasan Kalyoncu Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rengin Küçükerdoğan. 21.00: Doğu Akdeniz Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selcan Timur ile Doğu Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Pehlivan