Tercih edebileceğiniz 5 vegan kozmetik markası
Kozmetik alışverişinde marka seçimi yaparken markanızın hayvanlar üzerinde test yapıp yapmadığına ya da ürünlerinde direkt olarak hayvanlardan elde edilen içerik kullanıp kullanmadığına dikkat ediyor musunuz? Etmiyorsanız etmelisiniz. Çünkü; hayvanlara zarar vermeden kendinize bakmak da mümkün. Üstelik bir ürün vegan diye etkisiz ya da az etkili diye bir şey yok ya da ‘bu tarz ürünler çok pahalı’ diye düşünüyorsanız; öyle bir şey de yok. Listemize baktığınızda bunu fark edeceksiniz
1- E.l.f Cosmetic
E.l.f Cosmetic’i daha önce duymamış olabilirsiniz ama hem uygun fiyatlı hem vegan hem de bütün Watsons mağazalarından elde edebileceğiniz bir marka.
E.L.F 3-in-1 Maskara: 39, 95 TL
E.L.F Expert Liquid Liner Jet Black: 29, 90 TL
E.L.F Flawless Finish Fondöten Spf 15 Alabaster: 69, 95 TL
2- Eco Tools
Fırça seçimi yaparken dikkat etmeniz gereken başka bir konu ise: Fırçanın kıllarının hayvan kılından olmaması. Üstelik bu markanın sadece fırçaları değil; sünger ve takma kirpikleri de mevcut. Gratis ve Trendyol’dan kolayca elde edebilirsiniz.
Ecotools 2'li Göz Duo Fırça Seti/ Gratis: 52, 95 TL
Ecotools Start the Day Makyaj Fırçası Seti/ Trendyol: 99,99 TL
3- Farsali
Bu marka ülkemizde Instagram ve YouTube sayesinde popüler oldu. Çeşit çeşit serum ve bazlar üreten Farsaliye’de Sephora mağazalarından ulaşmanız mümkün.
Farsali Unicorn Essence Aydınlatıcı Serum: 219 TL
Fasali Rose Gold Elixir Nemlendirici, Bakım Yağı: 219 TL
4- Milk
Milk de Sephora’dan elde edebileceğiniz bir marka. Aydınlatıcı ve allık stickleriyle ünlü.
MILK Lip et Cheek - Allık Ve Ruj Stick: 189 TL
MILK Mini Highlighter - Aydınlatıcı: 105 TL
5- Cake
Cake markası şimdilik Türkiye’de online satılıyor. Alanı ise çok çeşitli saç ve vücut ürünleri. Tamamen vegan ve bir Kanada markası.
Cake BeautY The Curl Friend Bukle Belirginleştirici Saç Kremiİ7 Trendyol: 89 TL
Cake Beauty The Big Wig Dolgunlaştırıcı Volume Saç Bakım Kremi/ Trendyol: 89 TL