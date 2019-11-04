Tercih edebileceğiniz 5 vegan kozmetik markası

1- E.l.f Cosmetic

E.l.f Cosmetic’i daha önce duymamış olabilirsiniz ama hem uygun fiyatlı hem vegan hem de bütün Watsons mağazalarından elde edebileceğiniz bir marka.

E.L.F 3-in-1 Maskara: 39, 95 TL

E.L.F Expert Liquid Liner Jet Black: 29, 90 TL

E.L.F Flawless Finish Fondöten Spf 15 Alabaster: 69, 95 TL





2- Eco Tools

Fırça seçimi yaparken dikkat etmeniz gereken başka bir konu ise: Fırçanın kıllarının hayvan kılından olmaması. Üstelik bu markanın sadece fırçaları değil; sünger ve takma kirpikleri de mevcut. Gratis ve Trendyol’dan kolayca elde edebilirsiniz.





Ecotools 2'li Göz Duo Fırça Seti/ Gratis: 52, 95 TL

Ecotools Start the Day Makyaj Fırçası Seti/ Trendyol: 99,99 TL





3- Farsali

Bu marka ülkemizde Instagram ve YouTube sayesinde popüler oldu. Çeşit çeşit serum ve bazlar üreten Farsaliye’de Sephora mağazalarından ulaşmanız mümkün.





Farsali Unicorn Essence Aydınlatıcı Serum: 219 TL

Fasali Rose Gold Elixir Nemlendirici, Bakım Yağı: 219 TL





4- Milk

Milk de Sephora’dan elde edebileceğiniz bir marka. Aydınlatıcı ve allık stickleriyle ünlü.

MILK Lip et Cheek - Allık Ve Ruj Stick: 189 TL

MILK Mini Highlighter - Aydınlatıcı: 105 TL

5- Cake

Cake markası şimdilik Türkiye’de online satılıyor. Alanı ise çok çeşitli saç ve vücut ürünleri. Tamamen vegan ve bir Kanada markası.

Cake BeautY The Curl Friend Bukle Belirginleştirici Saç Kremiİ7 Trendyol: 89 TL

Cake Beauty The Big Wig Dolgunlaştırıcı Volume Saç Bakım Kremi/ Trendyol: 89 TL











