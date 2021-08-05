Tercih zamanı nelere dikkat edilmeli?
YKS sonuçları açıklandı. Şimdi adayları tercih süreci bekliyor. Tercih sürecinde dikkat edilmesi gereken noktalar neler? Her şeyden önce yapacağınız işin karakterinize uygun olup olmadığını değerlendirin. Yapmayı düşündüğünüz mesleği her yönüyle araştırın, bir ömür boyu bu işi yaptığınızı hayal edin. Size nasıl hissettiriyor? Sevdiğiniz, ilgi-yeteneklerinize uygun ve kendinizi geliştirebileceğiniz meslekler seçin. Peki para? Elbette iyi bir yaşam standardı için para olmazsa olmaz ama her şey değil. Sevdiğiniz ve iyi yaptığınız bir işe sahipseniz para kazanıyorsunuz. Bu yüzden yapacağınız meslek her yönüyle içinize sinmeli. Uzman Psiokolojik Danışman Şule Acar konu hakkında açıklamalarda bulundu.
05 Ağustos 2021, Perşembe 11:19 Son Güncelleme:
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NELERE DIKKAT ETMELISINIZ?
Tercihlerinizi yaparken puanı değil sıralamanızı göz önünde bulundurun. Tercihlerinizi büyükten küçüğe doğru değil istek sıranıza göre belirleyin. Önemli olan sizin hangi bölümü, hangi üniversiteyi daha çok istediğiniz. Asla “tutmaz burası ama yazayım” diye yazıp da istemediğiniz bölüm, üniversite ve şehir tercihi yapmayın. Yerleştiğiniz takdirde ertesi sene ortaöğretim başarı puanının yarısı kırılır. Puan ve sene kaybı yaşarsınız. Tercih edeceğiniz programın şehir, yurt olanakları, ulaşım, kampüs imkânları, fiziki ve sosyal koşulları, çift anadal-yan dal olanakları, burs imkânları, yurtdışı programları, akademik kadrosu, yabancı dil, staj imkânları, kulüp olanakları gibi faktörleri göz önünde bulundurun. Sırf üniversite olsun, üniversite okumuş olayım diye istemediğiniz bir bölümü veya üniversiteyi yazmayın. Unutmayın bu eğitimi siz alacaksınız, bu mesleği siz yapacaksınız. Sıralaması yüksek olduğu için gitmek istemediğiniz bir bölümü tercih listenizde bulundurmayın.
ÜNIVERSITE MI, BÖLÜM MÜ?
Üniversite adı önemli ancak siz o mesleği yapacaksınız. Bu yüzden öncelik verdiğiniz nokta bölüm olmalı. Yani önce bölüm, sonra üniversite, daha sonra da şehir tercihi yapılmalı. Önemli olan noktalardan bir diğeri üniversite eğitiminin yanı sıra kendinizi nasıl geliştirebileceğiniz. Dünya artık eleştirel düşünebilme, inovasyon, yaratıcılık, girişimcilik, multidisipliner çalışma becerisi gibi beceriler istiyor. Kendini geliştirebilmek de en az diploma kadar gerekli. Tercih ve gelecek planlaması yaparken bu imkânların da göz önünde bulundurulması şart. Tercih çok kritik ve önemli bir karar. Doğru tercih için bir uzmandan destek alınmaktan çekinmeyin.