Tercih zamanı nelere dikkat edilmeli?

NELERE DIKKAT ETMELISINIZ?

Tercihlerinizi yaparken puanı değil sıralamanızı göz önünde bulundurun. Tercihlerinizi büyükten küçüğe doğru değil istek sıranıza göre belirleyin. Önemli olan sizin hangi bölümü, hangi üniversiteyi daha çok istediğiniz. Asla “tutmaz burası ama yazayım” diye yazıp da istemediğiniz bölüm, üniversite ve şehir tercihi yapmayın. Yerleştiğiniz takdirde ertesi sene ortaöğretim başarı puanının yarısı kırılır. Puan ve sene kaybı yaşarsınız. Tercih edeceğiniz programın şehir, yurt olanakları, ulaşım, kampüs imkânları, fiziki ve sosyal koşulları, çift anadal-yan dal olanakları, burs imkânları, yurtdışı programları, akademik kadrosu, yabancı dil, staj imkânları, kulüp olanakları gibi faktörleri göz önünde bulundurun. Sırf üniversite olsun, üniversite okumuş olayım diye istemediğiniz bir bölümü veya üniversiteyi yazmayın. Unutmayın bu eğitimi siz alacaksınız, bu mesleği siz yapacaksınız. Sıralaması yüksek olduğu için gitmek istemediğiniz bir bölümü tercih listenizde bulundurmayın.

ÜNIVERSITE MI, BÖLÜM MÜ?

Üniversite adı önemli ancak siz o mesleği yapacaksınız. Bu yüzden öncelik verdiğiniz nokta bölüm olmalı. Yani önce bölüm, sonra üniversite, daha sonra da şehir tercihi yapılmalı. Önemli olan noktalardan bir diğeri üniversite eğitiminin yanı sıra kendinizi nasıl geliştirebileceğiniz. Dünya artık eleştirel düşünebilme, inovasyon, yaratıcılık, girişimcilik, multidisipliner çalışma becerisi gibi beceriler istiyor. Kendini geliştirebilmek de en az diploma kadar gerekli. Tercih ve gelecek planlaması yaparken bu imkânların da göz önünde bulundurulması şart. Tercih çok kritik ve önemli bir karar. Doğru tercih için bir uzmandan destek alınmaktan çekinmeyin.