Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih işlemleri, 5 Ağustos’ta başlayacak. Adaylar tercihlerini, 5-13 Ağustos 2021 tarihleri arasında, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle yapacaklar. Tercih işlemleri, 13 Ağustos’ta saat 23.59’da sona erecek. Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacak. ÖSYM’ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak. Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacak.

KILAVUZU DİKKATLİ İNCELEYİN

Üniversite adaylarının, ön lisans programlarını tercih etmek için Temel Yeterlilik Testi’nden (TYT) 150 ve üzerinde puan almaları gerekiyor. Lisans programlarını tercih edebilmek için de 180 puan barajını geçme şartı bulunuyor. Adaylar, kılavuza ÖSYM’nin www.osym.gov.tr internet adresinden erişebilecek. Adayların, bu kılavuzu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM’den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekiyor. Yerleştirme sonuçları, https://sonuc.osym.gov.tr adresinden açıklanacak. Sonuç belgesi adayların adreslerine gönderilmeyecek.

BUNLARI UNUTMAYIN!

ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemlerinizi tamamlayın. Tercih işlemini ekrandaki uyarılara göre sonlandırın.

Tercihlerinizin ÖSYM’ye ulaştığından emin olmanız için ekranda ‘2021-YKS Tercihleriniz ÖSYM’ye bildirilmiştir’ ifadesini mutlaka görün.

Tercih bildirim işleminizi tamamladıktan sonra ‘tercih süresi’ içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercihlerinizde değişiklik yapabilirsiniz. Tercihlerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar, bu işlemi elektronik ortamda yapacak. Tercihlerin tümüyle iptali yapılamaz. k

Tercihlerinizi internet ortamında ÖSYM’ye göndermeden önce tüm tercihlerinizin durumunuza uygun olduğundan mutlaka emin olun.

Tercih işleminizi tamamladıktan sonra ‘tercih süresi’ içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercih bilgilerinizi mutlaka kontrol edin ve yazıcıdan tercih listenizi alarak saklayın.

DOĞRU TERCIH IÇIN TÜYOLAR

Yeditepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Berke Kırıkkanat, üniversite ve bölüm tercihi yapacak adaylara önemli tavsiyelerde bulundu.

Kendinizi tanıyın. Seçmiş olduğunuz mesleğin, yeteneklerinizi, becerilerinizi, kişilik özelliklerinizi ifade etmenize mümkün kılacak bir ortam sağlayıp sağlamadığına bakın. Bu sürece kendinizi tanımakla başlayın.

Kendinize, ’Ben ne istiyorum?’, ’Neyi yapmaktan hoşlanıyorum?’, ’Hangi becerilere, yeteneklere sahibim?’, ’Seçmiş olduğum meslek dalı, psikolojik ihtiyaçlarımı karşılıyor mu?’ sorularını sorun.

Ailenizin veya sosyal çevrenizin beklentilerine göre meslek seçimi yapmayın. Meslekleri tanıyın.

Tercih sıranızı, aldığınız yerleştirme puanına göre değil, yerleştirme başarısına göre düzenleyin. Aldığınız puana göre meslek belirlemeyin. Sevdiğiniz, hayalini kurduğunuz mesleğe imkan tanıyacak bölümleri en başa yazarak işe koyulun.

Puanım boşa gidecek gibi düşünceler içerisine girmeyin. Önemli olan sevdiğiniz mesleğe sahip olmanız. Oluşturacağınız tercih sıralaması, sizin istek sıralamanız olmalı.

Hayalini kurduğunuz 2-3 bölümü, başarı sırası alınan puandan yüzde 30 daha yukarıda olsa bile, en başa yazın. Daha sonra da sizin istediğiniz ve başarı sıranıza uyan bölümden başlayarak tercihlerinizi sıralayın.

Tercih sıralamanızı yaparken, ÖSYM’nin belli fakülteler (Tıp, hukuk, eğitim fakülteleri gibi) için uygulamaya koyduğu baraj başarı sırasına dikkat etmeniz, sonradan karşınıza çıkabilecek problemleri engelleyecek.

BAŞARI SIRALARI

HUKUK: Eşit Ağırlık en düşük 125 bininci

MÜHENDİSLİK: Sayısal en düşük 300 bininci

MİMARLIK: Sayısal en düşük 250 bininci

TIP: Sayısal en düşük 50 bininci

ÖĞRETMENLİK: İlgili puan türünde en düşük 300 bininci

ECZACILIK: Sayısal en düşük 100 bininci

DİŞ HEKİMLİĞİ: En düşük 80 bininci