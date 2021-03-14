Yemek Tereyağlı kurabiye tarifi ve yapılışı: Tereyağlı kurabiye nasıl yapılır? Kaç dakikada pişer?
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Tereyağlı kurabiye tarifi ve yapılışı: Tereyağlı kurabiye nasıl yapılır? Kaç dakikada pişer?

Yemek

Tereyağlı kurabiye tarifi ve yapılışı: Tereyağlı kurabiye nasıl yapılır? Kaç dakikada pişer?

Pişerken bile tereyağının enfes kokusu evinize yayacak mis gibi tereyağlı kurabiye tarifi favori lezzetiniz olacak. Tereyağı sevenler tereyağlı kurabiye nasıl yapılır merak ediyor. Peki, kaç dakikada pişer? Her lokmasında ayrı bir lezzet bulacağınız enfes tereyağlı kurabiye tarifi, yapılışı, hazırlanışı, malzemeler ve püf noktası...

14 Mart 2021, Pazar 17:51 Son Güncelleme:
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Enfes lezzeti ve muhteşem kokusuyla tereyağlı kurabiye tarifi enfes bir lezzet. Sevdiklerinize hazırlamak için tereyağlı kurabiye tarifi arıyor ya da tereyağlı kurabiye nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Tereyağlı kurabiye tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası...

TEREYAĞLI KURABİYE TARİFİ

Tereyağlı kurabiye malzemeleri

  • 250 gram tereyağı
  • 1 bardak şeker
  • 1 paket vanilya
  • 1 çay kaşığı karbonat
  • 1 adet limonun rendesi
  • 2 adet yumurta
  • Un
  • Tane ceviz veya fındık

Tereyağlı kurabiye yapılışı

Tereyağını dolaptan çıkarıp, yumuşatın. Bir kaba koyun. Şeker ve vanilyayla iyice karıştırın. Yumurtalardan birinin sarısını üzerine sürmek için ayırın. Karbonatı, limon rendesini, yumurtaları ve alabildiği kadar unu ekleyerek, yumuşak bir hamur yapın. Elinizle kurabiye inceliğinde açın. Çay bardağının ağzıyla şekillendirin. Üzerini cevizle süsleyin. Yumurta sarısını sürün. Yağlanmış fırın tepsisine aralıklarla dizin. 175 derecedeki fırında, üzeri hafif pembeleşene kadar pişirin.

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