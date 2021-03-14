Enfes lezzeti ve muhteşem kokusuyla tereyağlı kurabiye tarifi enfes bir lezzet. Sevdiklerinize hazırlamak için tereyağlı kurabiye tarifi arıyor ya da tereyağlı kurabiye nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Tereyağlı kurabiye tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası...

TEREYAĞLI KURABİYE TARİFİ

Tereyağlı kurabiye malzemeleri

250 gram tereyağı

1 bardak şeker

1 paket vanilya

1 çay kaşığı karbonat

1 adet limonun rendesi

2 adet yumurta

Un

Tane ceviz veya fındık

Tereyağlı kurabiye yapılışı

Tereyağını dolaptan çıkarıp, yumuşatın. Bir kaba koyun. Şeker ve vanilyayla iyice karıştırın. Yumurtalardan birinin sarısını üzerine sürmek için ayırın. Karbonatı, limon rendesini, yumurtaları ve alabildiği kadar unu ekleyerek, yumuşak bir hamur yapın. Elinizle kurabiye inceliğinde açın. Çay bardağının ağzıyla şekillendirin. Üzerini cevizle süsleyin. Yumurta sarısını sürün. Yağlanmış fırın tepsisine aralıklarla dizin. 175 derecedeki fırında, üzeri hafif pembeleşene kadar pişirin.



