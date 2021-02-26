Bir tadanın bir daha asla vazgeçemediği tereyağlı poğaça tarifi enfes bir lezzet. Sevdiklerinize hazırlamak için tereyağlı poğaça tarifi arıyor ya da tereyağlı poğaça nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Tereyağlı poğaça tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası...

TEREYAĞLI POĞAÇA TARİFİ

Tereyağlı poğaça malzemeleri

220 gram tereyağı

1 çay bardağı süt

1 yumurta

1 paket kabartma tozu

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı toz şeker

4 - 4.5 su bardağı un

200 gram beyaz peynir ve kaşar peyniri karışımı

Dereotu (İnce kıyılmış)

Üzeri için:

1 yumurtanın sarısı

Çörek otu

Susam

Tereyağlı poğaça yapılışı

Hamuru için; süt, tereyağı, kabartma tozu, yumurta, tuz ve toz şeker derin bir kap içerisine alın. Malzemeleri bir süre çırptıktan sonra üzerine unu azar azar ilave ederek karıştırın. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun. Başka bir kapta peynirleri rendeleyip dereotunu ekleyin ve hamurun içine ilave edin. Hamur ve peynirler özdeşleşene kadar yoğurun.

Hazırladığınız hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alıp elinizde yuvarlayın ve yağlı kağıt serili fırın tepsisine aralıklı olarak dizin. Üzerlerine yumurta sarısı sürüp, çörek otu ve susam serperek, önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişirin.



