Tereyağlı poğaça tarifi ve yapılışı: Tereyağlı poğaça nasıl yapılır? Kaç dakikada pişer?
Tereyağın eşsiz lezzeti poğaçada da olsun istiyorsanız tereyağı poğaça tarifi tam size göre bir lezzet olacak. Tereyağı sevenler tereyağlı poğaça nasıl yapılır merak ediyor. Peki, kaç dakikada pişer? Her lokmasında ayrı bir tat barındıran tereyağlı poğaça tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...
26 Şubat 2021, Cuma 12:59 Son Güncelleme:
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Bir tadanın bir daha asla vazgeçemediği tereyağlı poğaça tarifi enfes bir lezzet. Sevdiklerinize hazırlamak için tereyağlı poğaça tarifi arıyor ya da tereyağlı poğaça nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Tereyağlı poğaça tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası...
TEREYAĞLI POĞAÇA TARİFİ
Tereyağlı poğaça malzemeleri
- 220 gram tereyağı
- 1 çay bardağı süt
- 1 yumurta
- 1 paket kabartma tozu
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1 tatlı kaşığı toz şeker
- 4 - 4.5 su bardağı un
- 200 gram beyaz peynir ve kaşar peyniri karışımı
- Dereotu (İnce kıyılmış)
Üzeri için:
- 1 yumurtanın sarısı
- Çörek otu
- Susam
Hamuru için; süt, tereyağı, kabartma tozu, yumurta, tuz ve toz şeker derin bir kap içerisine alın. Malzemeleri bir süre çırptıktan sonra üzerine unu azar azar ilave ederek karıştırın. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun. Başka bir kapta peynirleri rendeleyip dereotunu ekleyin ve hamurun içine ilave edin. Hamur ve peynirler özdeşleşene kadar yoğurun.
Hazırladığınız hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alıp elinizde yuvarlayın ve yağlı kağıt serili fırın tepsisine aralıklı olarak dizin. Üzerlerine yumurta sarısı sürüp, çörek otu ve susam serperek, önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişirin.