Futbol Terim ailesinin acı günü

Terim ailesinin acı günü

Futbol

Terim ailesinin acı günü

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in eşi Fulya Terim'in annesi Rezan Meral Aksu son yolculuğuna uğurlandı. Arda Turan ve Fatih Terim, uzun süre boyunca sarıldılar.

13 Şubat 2020, Perşembe 21:28 Son Güncelleme:
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Zincirlikuyu Camii'ndeki cenaze törenine, Terim ve ailesi ile yakınlarının yanı sıra, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Galatasaraylı yöneticiler, teknik heyet, futbolcular, sarı-kırmızılı formayı giymiş olan Hakan Balta, Arda Turan ile iş ve sanat dünyasından birçok isim katıldı. Terim ve ailesi, tören öncesi tek tek taziyeleri kabul etti. Alanyaspor maçında forma giyen futbolcular, Terim'in yanında bulunarak hocalarına destek verdi.

Rezan Meral Aksu'nun cenazesi, ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi. 

Kaan ÜLKER - Serhan TÜRK / İSTANBUL(DHA)

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