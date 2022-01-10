Fatih Terim, Başkan Burak Elmas’la katıldığı olağanüstü toplantıdan erken ayrıldı. Hemen ardından da Galatasaray ile yollarının ayrıldığı haberi geldi. Konuya ilişkin kulüpten henüz resmi bir açıklama yapılmazken, pek çok sarı kırmızılı taraftar ‘Terim neden istifa etti?’ ve ‘Fatih Terim Galatasaray’dan neden gitti?’ araştırması yapmaya başladı…

TEKNİK DİREKTÖR TERİM İSTİFA MI ETTİ?

Fatih Terim’in Galatasaray’dan ayrıldığı haberi spor gündeminin ilk sırasında yer alırken, istifa konusunda bir bilgi ya da açıklama bulunmuyor.

FATİH TERİM GALATASARAY'DAN AYRILDI MI?

Fatih Terim’in hocalığını yaptığı Galatasaray 2021-2022 sezonunda 20. haftaya gelinmesine rağmen beklenen performansı gösteremedi ve şu anda Süper Lig’de 12. Sırada yer alıyor. Oynadığı 20 maçtan sadece 7’sinden galibiyet ile ayrılan sarı kırmızılı ekip, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyet ile 27 puana sahip bu da ligin zirvesinde bulunan Trabzonspor ile arasında 22 puan fark olduğunu gösteriyor.

Ligin ikinci yarısına da GZT Giresunspor mağlubiyetiyle başlayan Galatasaray’da alınan olağanüstü toplantı kararının ardından da Fatih Terim ile ayrılık kararı çıktı…