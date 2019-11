Terk eden sevgiliyi delirtmenin 10 yolu

1- İRTİBAT KURMAYACAKSIN



2- ARARSA UZATMAYACAKSIN



3- ESKİ ARKADAŞLARA DÖNÜŞ



4- GİYİMİNİ, SAÇINI DEĞİŞTİR

5- SENİ GÖRMESİNİ SAĞLA

6- ARKADAŞLARINA ONU SORMAYACAKSIN



7- PİŞMANLIK DUYMAYACAKSIN

8- SPOR YAP, İŞİNE, OKULUNA SARIL

9- HEDİYELERİNİ GERİ GÖNDER



10- ÖLDÜRÜCÜ DARBE YENİ FLÖRT

Kesinlikle aramayacaksın. Mesaj yollamayacaksın. İnternetten irtibat kurmayacaksın. Aramak için 'Ama doğum günü', 'Ama çok hastaymış' gibi bahanelerin arkasına da sığınmayacaksın. Bir iş nedeniyle ya da çok çok zorunlu hallerde aramak durumunda kalırsan mümkün olduğunca kısa görüşüp sadece o konuyla ilgili konuşacaksın. Hatırını, nasıl olduğunu falan sormayacaksın.O ararsa telefonu açacak ve aramasından rahatsız olmuş gibi, bir an önce kapatmak istermiş gibi konuşacaksın. "Bu ara çok yoğunum, kapatmam gerekiyor" deyip telefonu sen kapatacaksın. Böyle yaptığında seni tekrar arayabilir, "Bu kadar mı çabuk vazgeçtin benden?" gibi sorular sorabilir. Sakın kanma, yumuşama. Ona "Hayat devam ediyor, kimse aşk acısından ölmüyor" de.Sevgiliyken görüşmeni istemediği arkadaşlarınla hemen görüşmeye başlayacaksın. Birlikte dışarı çıkacaksın, eğleneceksin. Üstelik bu gezmelerde bir zamanlar onun gitmeni istemediği yerlere gideceksin. Bol bol fotoğraf çekip sosyal medylada paylaşacaksın. "İyi de nereden haberi olacak?" deme, mutlaka olur. Bu işler böyledir, hayatlarını birileri arasında laf taşıyarak geçiren insanlar vardır. Bu da onu kudurtmaya yetecektir.Siz sevgiliyken, giyim tarzına, saç şekline karışıyordu değil mi? İstediğin saçı yaptıramıyor, istediğin gibi giyinemiyordun. Hayatını hep onun istediği gibi planlıyordun. Şimdi özgürsün. İstediğini giyebilir, istediğin saçı yaptırabilirsin.Yeni giyim ve saç tarzınla çektirdiğin fotoğrafları sosyal paylaşım sitelerine koymalısın. Mutlaka haberi olacak ve afallayacaktır.Onun bulunabileceği yerlere gitmekten çekinmeyeceksin. Ama asla yalnız gitmeyeceksin. Karşı cinsten biriyle gidip sevgili gibi de görünmeyeceksin. Bu seni onun gözünde 'ezik' konumuna sokar. Ama grup halinde gidip onun gözünün içine baka baka eğlenirsen hedefi 12'den vurmuşsun demektir. Onu gördüğünde sadece hafif bir gülümseme ile selam verecek ve konuşmayacaksın.Bir arkadaşıyla karşılaştığında asla onunla ilgili "Ne yapıyor?", "Nasıl?" gibi sorular sormayacaksın. Hiçbir şekilde ondan söz etmeyeceksin. Çünkü emin ol arkadaşı ona "Eski sevgilinle rastlaştık" dediğinde "Beni sordu mu?" diye soracaktır. Arkadaşı ise "Hayır" dediğinde moraracaktır. Arkadaşı "Ayrıldığınızı duydum, iyi misin?" diye sorarsa "Çok çok iyiyim" diyeceksin.Bu ilişkide hatalı olan sen değildin. Öyleyse ilişkiden pişmanlık duymak yerine "Güzeldi, yaşandı ve bitti" mantığını beynine yerleştireceksin. Ayrılık hüznünü paylaşmak isteyen arkadaşlarına "Ne yani evlenecek miydik? Her ilişki gibi süresi doldu ve bitti. Bunda büyütecek bir şey yok" diyeceksin. Bu onun kulağına gidecek mi? Evet gidecek.Sevgili yoksa insana çok zaman kalır. Eskiden, işten ya da okuldan arta kalan zamanını mümkün olduğunca sevgiliyle geçirmeye çalışıyordun değil mi? Şimdi böyle bir zorunluluğun kalmadı. Spor yapmak insanı eski sevgiliyle ilgili düşüncelerden uzaklaştırır. Ayrıca daha zinde ve fit olacağından eski sevgilin seni gördüğünde "Ben kimi terk etmişim?" diyecektir.Özel günler için aldığı tüm hediyeleri paketle ve geri gönder. Altın, pırlanta gibi değerli hediyeler varsa onları gönderme ve sat. Diğer hediyeleri gönderirken içine "Aldığın yüzüğü, kolyeyi geri gönderemiyorum çünkü sattım. O parayla da tatile çıkıyorum" gibi bir not yaz. Bu onu delirtecektir. Sende kalan eşyaları varsa onları da mümkünse çöp poşetlerine doldur ve öyle gönder.Öldürücü darbe yeni flörtün olacaktır. Ortak çevrenizden seçeceğin bir sosyal arkadaş (sevgili değil dikkat!) partnerin olarak yanında boy göstermeye başladığında çok şaşıracaktır. Hele hele cıvıl cıvıl halin, neşeli tavırların, bakımlı görüntün bu yeni flörtle birleştiğinde o soruyu sordurmayı garantilemişsiniz demektir. Hangi soru mu? "Ben ne yaptım tanrım?" sorusu...