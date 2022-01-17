Türkiye Terk edilen pitbullu kemerine bağlayarak ekipleri bekledi

Terk edilen pitbullu kemerine bağlayarak ekipleri bekledi

Türkiye

Terk edilen pitbullu kemerine bağlayarak ekipleri bekledi

Bursa'da Pitbull cinsi bir köpek çocuk parkına terk edildi. Köpek gençlerin kemerli müdahalesi sonrası kontrol altına alınıp belediye ekiplerine teslim edildi.

17 Ocak 2022, Pazartesi 09:37 Son Güncelleme:
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Bursa’da Pitbull cinsi köpeğini kayıt altına aldırmayan bir vatandaş, merkez Osmangazi ilçesi Kanalboyu Mahallesindeki Şehit Samet Saraç çocuk parkına hayvanı bırakıp kaçtı.

8 aylık olduğu tahmin edilen Pitbull çevredeki diğer hayvanları ve vatandaşları rahatsız etmeye başladı. Bunu fark eden mahalle sakinlerinden Berke Arslan, belinden çıkardığı kemeriyle köpeği kontrol altına aldı. İhbar üzerine parka, polis ve zabıta ekipleri kısa zamanda geldi. Osmangazi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, yakaladığı köpeği araca bindirerek barınağa götürdü.



Köpeğin parkta başıboş gezdiğini, kedi ve köpeklere saldırdığını gören Berke Arslan, “Arkadaşımla dolaşıyorduk. Pitbull'un kedi köpeğe ve buraya gelenlere saldırdığını gördüm. Koşarak geldim ve severek köpeği sakinleştirdim. Belimdeki kemeri çıkarıp tasmasına taktım. Polis ve zabıta ekiplerine haber verdim. Belediye ekiplerine köpeği teslim ettik. Kimse zarar görmedi. Köpek terk edildiğini anlamış gibiydi. Severken fark ettim, ağlamıştı” dedi.

Geçtiğimiz Temmuz ayında yürürlüğe giren 7332 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, Pitbull Terrier, Japanese Tosa, Dogo Argentino, Fila Brasileiro türlerini veya bunların melezlerini üreten, sergileyen, takas eden, ülkeye girişini, satışını, reklamını yani bu hayvanların ticaretini yapanlara hayvan başına 2021 yılında 11 bin TL idari para cezası getirdi. Yasa uyarınca 2022 yılında ise bu ceza 14 bin 982 TL'ye yükseldi.

İHA

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