Osmanlı mutfağının ilgi çeken yemeklerinden birisi de Terkib-i çeşidiyye tarifi. Peki, Terkib-i çeşidiyye nasıl yapılır? Kaç dakikada hazırlanır? Terkib-i çeşidiyye tarifi, yapılışı, malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...

TERKİB-İ ÇEŞİDİYYE TARİFİ

Terkib-i çeşidiyye malzemeler

500 gram kuzu kuşbaşı et

150 gram kuzu kıyma

100 gram kuru kayısı

100 gram kuru erik

100 gram kavrulmuş soyulmuş badem

2 tane soyulmuş yarım ay şeklinde doğranmış elma

1 tatlı kaşığı nar ekşisi

1 yemek kaşığından biraz süzme bal

1 tatlı kaşığı nişasta

1-2 damla gül suyu

Tuz

Terkib-i çeşidiyye yapılışı

Öncelikle kuşbaşı kuzu etini bir tencerede üzerini örtecek kadar su koyun ve suyunu çekene kadar pişirin.

Bir su bardağı ılık su içinde balı ve nar ekşisini iyice karıştırın,

Etlere tuz ve karışımı ilave edin ve tekrar kapağı kapalı ve kısık ateşte pişirin, suyu azaldıkça su ilave edin,

Kıymayı tuz ile küçük küçük köfte yapın et pişince içine köfteleri, kayısıyı, bademi ve eriği atın pişmeye bırakın,

Meyveler yumuşayınca elmaları ilave edin,

Yemek pişmeye başlayınca, bir bardak içinde suyla nişastayı çözün gül suyunu ilave edin ve yemeğin üzerine dökün,

Böylece yemek bağlanmış oldu, tuzuna bakın ve sıcak sıcak servis yapın.



