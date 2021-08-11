Yemek Terkib-i çeşidiyye nasıl yapılır? 10 Ağustos 2021 MasterChef Osmanlı mutfağından terkib-i çeşidiyye tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler
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Terkib-i çeşidiyye nasıl yapılır? 10 Ağustos 2021 MasterChef Osmanlı mutfağından terkib-i çeşidiyye tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler

Yemek

Terkib-i çeşidiyye nasıl yapılır? 10 Ağustos 2021 MasterChef Osmanlı mutfağından terkib-i çeşidiyye tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler

TV8 ekranlarının sevilen yarışması MasterChef Türkiye'de yarışmacılar Osmanlı mutfağına ait Terkib-i çeşidiyye tarifi yaptı. Ekran başındaki seyirciler ise "Terkib-i çeşidiyye nasıl yapılır?" merak ediyor. Tadına doyamayacağınız Terkib-i çeşidiyye tarifi, yapılışı, malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...

11 Ağustos 2021, Çarşamba 13:49 Son Güncelleme:
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Osmanlı mutfağının ilgi çeken yemeklerinden birisi de Terkib-i çeşidiyye tarifi. Peki, Terkib-i çeşidiyye nasıl yapılır? Kaç dakikada hazırlanır? Terkib-i çeşidiyye tarifi, yapılışı, malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...

TERKİB-İ ÇEŞİDİYYE TARİFİ

Terkib-i çeşidiyye malzemeler

  • 500 gram kuzu kuşbaşı et
  • 150 gram kuzu kıyma
  • 100 gram kuru kayısı
  • 100 gram kuru erik
  • 100 gram kavrulmuş soyulmuş badem
  • 2 tane soyulmuş yarım ay şeklinde doğranmış elma
  • 1 tatlı kaşığı nar ekşisi
  • 1 yemek kaşığından biraz süzme bal
  • 1 tatlı kaşığı nişasta
  • 1-2 damla gül suyu
  • Tuz

Terkib-i çeşidiyye yapılışı

Öncelikle kuşbaşı kuzu etini bir tencerede üzerini örtecek kadar su koyun ve suyunu çekene kadar pişirin.

Bir su bardağı ılık su içinde balı ve nar ekşisini iyice karıştırın,

Etlere tuz ve karışımı ilave edin ve tekrar kapağı kapalı ve kısık ateşte pişirin, suyu azaldıkça su ilave edin,

Kıymayı tuz ile küçük küçük köfte yapın et pişince içine köfteleri, kayısıyı, bademi ve eriği atın pişmeye bırakın,

Meyveler yumuşayınca elmaları ilave edin,

Yemek pişmeye başlayınca, bir bardak içinde suyla nişastayı çözün gül suyunu ilave edin ve yemeğin üzerine dökün,

Böylece yemek bağlanmış oldu, tuzuna bakın ve sıcak sıcak servis yapın. 

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