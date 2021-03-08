Gelinim Mutfakta lezzetlerinden: Elma dolması tarifi

Saray mutfağından bir lezzet olan Terkibi Tüffahiye evde kolaylıkla yapılabilen bir tarif. Sevdiklerinize hazırlamak için elma dolması tarifi arıyor ya da elma dolması nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Elma dolması yapılışı, tarifi, malzemeler, püf noktası...

ELMA DOLMASI TARİFİ

Elma dolması malzemeleri

1 kg ekşi yeşil elma

300 gr dolmalık kıyma

1 çay bardağı pirinç

1 soğan

1 yemek kaşığı domates salçası

Birer tutam maydanoz ve nane

1 çay kaşığı tarçın

Tuz

Karabiber

1 yemek kaşığı ayçiçeği yağı

Elma dolması yapılışı

Kıymayı derin bir kaba alın. Soğan, maydanoz ve naneyi incecik kıyıp kıymaya ilave edin. Baharatları da ekleyip iyice karıştırın. Elmaların içini kaşıkla çıkarıp hazırladığınız iç harç ile doldurun. Tencereye dizip üzerine suyla karıştırdığınız salçayı dökün. Elmaların üzerine bir tabak kapatıp çok kısık ateşte pişirin. Sıcak servis yapın.



