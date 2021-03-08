Gelinim Mutfakta lezzetlerinden: Elma dolması tarifi
Osmanlı mutfağında Terkibi Tüffahiye olarak bilinen ve anlamı elma dolması tarifi olan enfes bir yemek. Kanal D'nin sevilen yarışması Gelinim Mutfakta programında gelinler elma dolması tarifi için kıyasıya mücadele ediyor. Seyirciler ise elma dolması nasıl yapılır merak ediyor. Her lokmasında ayrı bir lezzet bulacağınız elma dolması tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...
08 Mart 2021, Pazartesi 15:26 Son Güncelleme:
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Saray mutfağından bir lezzet olan Terkibi Tüffahiye evde kolaylıkla yapılabilen bir tarif. Sevdiklerinize hazırlamak için elma dolması tarifi arıyor ya da elma dolması nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Elma dolması yapılışı, tarifi, malzemeler, püf noktası...
ELMA DOLMASI TARİFİ
Elma dolması malzemeleri
- 1 kg ekşi yeşil elma
- 300 gr dolmalık kıyma
- 1 çay bardağı pirinç
- 1 soğan
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- Birer tutam maydanoz ve nane
- 1 çay kaşığı tarçın
- Tuz
- Karabiber
- 1 yemek kaşığı ayçiçeği yağı
Elma dolması yapılışı
Kıymayı derin bir kaba alın. Soğan, maydanoz ve naneyi incecik kıyıp kıymaya ilave edin. Baharatları da ekleyip iyice karıştırın. Elmaların içini kaşıkla çıkarıp hazırladığınız iç harç ile doldurun. Tencereye dizip üzerine suyla karıştırdığınız salçayı dökün. Elmaların üzerine bir tabak kapatıp çok kısık ateşte pişirin. Sıcak servis yapın.
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