Termal otelde şoke eden olay! Küvette ölü bulundu

Termal otelde şoke eden olay! Küvette ölü bulundu Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesindeki bir termal otelde eşiyle birlikte tatil yapan Hatice Aydın (55), küvette ölü bulundu. Sara hastası olduğu öğrenilen Aydın’ın ölüm nedeni yapılacak otopsiyle belirlenecek