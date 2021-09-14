Termalin başkenti Afyonkarahisar

Bizans döneminde de hizmet veren kaplıcaların, Osmanlı’da hem Türkler hem de Avrupalılar tarafından aktif olarak kullanıldığı belirlendi. Cumhuriyetin ilk yıllarında Afyonkarahisar’da Ömer Hamamı’nın tamamlanarak hizmete açılması, bu dönemin ilk turizm yatırımı olarak kayıtlara geçti.

60 YIL ÖNCE BAŞLADI

1960-1980 yılları arasında Afyon’un turizminin gelişmesi için planlar yapıldı, hedefler belirlendi, geziler ve turizm güzergahları düzenlendi ve otel sayıları artırıldı. Bu dönemde şehir merkezinde 11 otel ve 2 turistik lokanta bulunuyordu. 1980 sonrasında tüm Türkiye’de olduğu gibi Afyonkarahisar turizminde de önemli gelişmeler yaşanırken, klasik hamamların yakınında, turistik tesis sayısında artışla birlikte kaplıcalardaki hamamlar restore edilerek daha kullanışlı hale getirildi. Mevcut tesislerin yanına yeni hamamlar, havuzlar ve çamur banyoları eklenerek kapasiteleri artırıldı ve Türkiye’nin ilk termal oteli Oruçoğlu Termal Otel, 1992 yılında Ömer-Gecek Kaplıcaları’nda açıldı.

DÖRT ÖNEMLİ KAPLICA SAHASI

Ömer-Gecek, Gazlıgöl ve Sandıklı-Hüdai kaplıcalarında, Afyonkarahisar Valiliği İl Özel İdaresi ve belediyelerin katkılarıyla turistik tesislerin artmaya başlaması, bölgeye olan talebi de artırdı. Afyonkarahisar’daki dört önemli kaplıca alanı, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu uyarınca, 06.01.2005 tarih ve 25692 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi ve Gazlıgöl, Ömer-Gecek, Sandıklı-Hüdai ve Bolvadin Heybeli Kaplıca alanları “Turizm Merkezi” ilan edildi. Böylece il içinden ve dışından özellikle Gazlıgöl, Ömer-Gecek, Sandıklı-Hüdai bölgelerine olan yatırımlar arttı. Bu artışın sonucu olarak devamlı müşteri portföyünün oluşması neticesinde termal turizm ile birlikte kültürel turizm planlamaları da yapılmaya başlandı.

2 MİLYON KONAKLAMA

2021 yılı başı itibari ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan 11 tanesi termal tesis olmak üzere 17 tane Turizm İşletme Belgeli Konaklama Tesisi’nin toplam yatak kapasitesi 6 bin 817 olarak belirlendi. Turizm İşletme Belgeli 17 tesis, 95 termal tesis olmak üzere Belediye Belgeli 166 adet konaklama tesisi ve devre mülkler dahil Afyon’un toplam yatak kapasitesi 27 bine çıktı. Sahip olduğu termal tesislerle her geçen gün adından söz ettiren Afyon’un, sağlık turizmi potansiyeli her mecrada tanıtılıyor. Şehirde bulunan tesislerde 2020 yılının sonunda konaklama amaçlı giriş yapan kişi sayısı 2 milyona yaklaştı.

ŞİFA ARAYANLARIN VAZGEÇİLMEZİ

Türkiye’de ‘termal’ denilince akla ilk gelen merkezlerden Afyonkarahisar, beş yıldızlı otelleri, çamur banyoları, fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezleriyle şifa arayanların vazgeçilmez adresi oluyor. Afyonkarahisar’ın, Avrupa Tarihi Termal Kentler Birliği’ne (EHTTA) üye bir şehir olduğunu belirten Zafer Bölgesi Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (ZAFTODER) Başkanı Ali Gümüşhan, “Türkiye, jeotermal kuşak üzerinde yer alıyor. Kaynak zenginliği ve potansiyel olarak Avrupa’da birinci, dünyada ise yedinci sırada. Bu, özellikle termal sağlık turizminde Türkiye’yi öne çıkarıyor. Türkiye’de termal turizmin başkenti olan Afyonkarahisar’ın, termal zenginliğe ek olarak tarihi mirası, doğası ve eşsiz mutfağı ile önemi gün geçtikçe artıyor” dedi.

GÜVENLİ TURİZM SERTİFİKASI

En büyük önceliklerinin, misafirlerin ve çalışanların güvenliği ve sağlığı olduğunu belirten Gümüşhan, şunları söyledi: “COVID-19’a karşı önlemlerimizi en üst düzeyde almaya devam ediyoruz. Otellerimiz; dünyadaki ilk örneklerinden biri olan “Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı” ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın öncülüğünde, Sağlık, Ulaştırma, İçişleri ve Dışişleri bakanlıklarının katkıları ve tüm sektör paydaşlarının iş birliğiyle hazırlanan “Güvenli Turizm” sertifikasyonuna başvurdu. 171 maddelik denetimten geçen otellerimiz sertifikalarını aldı. Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı, tatilini Türkiye’de geçirecek tüm Türk vatandaşları ve yabancı ziyaretçilere; ulaşımdan konaklamaya, tesis çalışanlarından yolcuların kendi sağlık durumuna uzanan geniş bir yelpazede bir dizi alınması önerilen tedbirleri tanımlıyor.”

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