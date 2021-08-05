Türkiye Termik santral nedir? Termik santral patlarsa, yanarsa ne olur?

Termik santral nedir? Termik santral patlarsa, yanarsa ne olur?

Türkiye

Termik santral nedir? Termik santral patlarsa, yanarsa ne olur?

Türkiye, günlerdir orman yangınları ile mücadele ediyor. Çok sayıda ilimizde etkili olan yangınların çoğunluğu söndürüldü. Özellikle Antalya Manavgat ve Muğla Marmaris'te etkili olan yangınlar yakından takip ediliyor. Muğla'nın Milas ilçesindeki orman yangını Kemerköy Termik Santrali'ne ulaştı. Bu haber sonrası vatandaşlar, Termik santral nedir? Termik santral patlarsa, yanarsa ne olur? gibi konuları merak edip araştırıyor. İşte detaylar...

05 Ağustos 2021, Perşembe 00:06 Son Güncelleme:
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Termik santrallerin ne olduğu, nasıl çalıştığı hakkındaki bilgiler internette merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, termik santraller nedir, ne işe yarar?

Termik santrallerde çeşitli yakıt tipleri kullanılır. Kömür, buhar, gaz, dizel, nükleer gibi termik santral çeşitleri vardır.

TERMİK SANTRALİ NEDİR?

Termik santrali bir güç santralidir. Ana işletici makinesi buhar gücüyle çalışan termik santrallerinde ısıtılan su buhara dönüştürülür ve türbinini döndürmekte kullanılır. Bir termik santralda üretilen elektrik enerjisinin maliyeti yakıt maliyeti, tesisin kurulum masrafları, işçi maliyetleri, bakım, hammadde girişi ve atık maliyetlerinin toplamıdır. 

Termik santraller; buhar, gaz, dizel, nükleer türbinli olarak dörde ayrılmaktadır.

TERMİK SANTRALLER NE İŞE YARAR?

Kömürle çalışan termik santraller, kömürde bulunan kimyasal enerjinin, elektrik enerjisine çevrilmesini sağlar. Termik santrallerde genelde düşük kalorili kömür kullanılır. Böylece elektrik enerjisi üretilirken, aynı zamanda düşük kaliteli linyitlerin değerlendirilmesi düşünülmüştür.

TERMİK SANTRALLER PATLARSA NE OLUR?

Termik santraller üretimde çeşitli yakıt tipleri kullanırlar. Bu yakıt tipleri santral yakınında ne kadar fazla ise olası patlama da o kadar yüksek olur.

Bu nedenle olası yangın riskine karşı termik santraldeki yakıtlar bölgeden uzaklaştırılır ve patlama benzeri durumun önüne geçilmiş olur. Yine de yangın termik santrale ulaşırsa kullanılmaz hale gelebilir ve eğer bölgede aktif elektrik ya da ısı üretimi sağlıyorsa bu alanlarda kesintiler yaşanabilir.

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