Türkiye Termometreler 20 dereceyi gösterdi, vatandaşlar dışarı akın etti

Termometreler 20 dereceyi gösterdi, vatandaşlar dışarı akın etti

Türkiye

Termometreler 20 dereceyi gösterdi, vatandaşlar dışarı akın etti

Samsun’da kış ortasında hava sıcaklığının 20 dereceyi görmesini fırsat bilen vatandaşlar sahilleri şenlendirdi.

06 Ocak 2022, Perşembe 23:06 Son Güncelleme:
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Samsunlu vatandaşlar soğuk ve yağmurlu geçen günlerin ardında güneşli bir sabaha uyandı. Güneşli havanın etkili olmasıyla şehirde termometreler yer yer 20 derecenin üstüne çıktı. Kış ortasında gelen bahar, vatandaşlarca da fırsat olarak görüldü.

Güneşli havanın tadını çıkarmak isteyenler sahil ve yeşil alanları doldurdu. Atakum ilçesi sahilinde aileler çocuklarını parklara götürerek sevindirdi. Eline kamp sandalyesini alan denize nazır sohbet etmenin yolunu tuttu. İskele ve sahil kenarlarında yaz hasretini giderenlerin görüntüleri yansıdı.

Ahmet Bulut, “Şu an için havalar gayet güzel gidiyor. Kayseri’de buna ‘pastırma sıcakları’ derler. Çocukları dışarı çıkardık mevsime göre çok iyi. İnşallah böyle gider” dedi.

SAMSUN (İHA)

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