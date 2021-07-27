Türkiye Termometreler 40 dereceyi gösterdi! Sahillere akın ettiler

Termometreler 40 dereceyi gösterdi! Sahillere akın ettiler

Türkiye

Termometreler 40 dereceyi gösterdi! Sahillere akın ettiler

Antalya'da sıcak hava nedeniyle sahillerde yoğunluk yaşandı.

27 Temmuz 2021, Salı 18:18 Son Güncelleme:
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Hava sıcaklığının 40, deniz suyu sıcaklığının 29 derece olarak ölçüldüğü kentte, en yüksek nem oranı yüzde 19 olarak kaydedildi.

Yerli ve yabancı tatilciler, dünyaca ünlü Konyaaltı ve Lara sahillerinin yanı sıra Sarısu ve Kaputaş plajlarında denizin keyfini çıkardı.

Bazı tatilciler şezlonglara uzanarak güneşlenirken, bazıları ise plaj şemsiyelerinin altında güneşten korunmayı tercih etti.

AA

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