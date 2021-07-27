Termometreler 40 dereceyi gösterdi! Sahillere akın ettiler

Hava sıcaklığının 40, deniz suyu sıcaklığının 29 derece olarak ölçüldüğü kentte, en yüksek nem oranı yüzde 19 olarak kaydedildi.

Yerli ve yabancı tatilciler, dünyaca ünlü Konyaaltı ve Lara sahillerinin yanı sıra Sarısu ve Kaputaş plajlarında denizin keyfini çıkardı.

Bazı tatilciler şezlonglara uzanarak güneşlenirken, bazıları ise plaj şemsiyelerinin altında güneşten korunmayı tercih etti.

AA