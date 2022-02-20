Türkiye Termometrelerin 17 dereceyi gösterdiği kentte vatandaşlar sahillere akın etti

Termometrelerin 17 dereceyi gösterdiği kentte vatandaşlar sahillere akın etti

Türkiye

Termometrelerin 17 dereceyi gösterdiği kentte vatandaşlar sahillere akın etti

Antalya'da güzel havayı değerlendirmek isteyenler, Konyaaltı Sahili'ne akın etti. Sahilin yanı sıra park ve bahçelerde de yoğunluk yaşandı.

20 Şubat 2022, Pazar 19:41 Son Güncelleme:
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Yılın ilk cemresinin düşmesinin ardından turizmin başkenti Antalya'da, hava ve deniz suyu sıcaklığı 17 derece olarak ölçüldü.

Nem oranının da yüzde 43'e ulaştığı kentte, güzel havayı değerlendirmek isteyenler Konyaaltı Sahili'ne akın etti.

Bazıları güneşlenip balık tutarken, bazıları da denize girerek keyifli dakikalar geçirdi. Sahilin yanı sıra park ve bahçelerde de yoğunluk gözlendi.

Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA)

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