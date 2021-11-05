Türkiye Terör örgütlerine destek veren 10 kişi ve 3 kuruluşun mal varlıkları donduruldu

Terör örgütlerine destek veren 10 kişi ve 3 kuruluşun mal varlıkları donduruldu

Türkiye

Terör örgütlerine destek veren 10 kişi ve 3 kuruluşun mal varlıkları donduruldu

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, terör örgütü PKK/KCK, El Kaide, El Nusra ve DEAŞ'e maddi destek veren 10 kişi ve 3 kuruluşun Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu.

05 Kasım 2021, Cuma 02:02 Son Güncelleme:
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Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, terör örgütüne maddi destek sağlayan 10 kişi ve 3 kuruluşun Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu.

6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunun 7'nci maddesinin 3'üncü fıkrasınca yayımlanan karara göre; Adnan Kaya, Buket Ülgen, Doğan Doğan, Fırat Özgür, Seyfi Tomar, İlhan Ulutaş, Şafak Erdemir ile Toronto'da kurulan Anadolu Kültür Vakfı'nın mal varlıkları PKK/KCK'ya maddi destek sağladığı gerekçesiyle, Hasan Alshaban'ın mal varlıkları El Kaide'ye destek sağladığı, Farrukh Furkatovitch Fayzımatov'ın mal varlıkları El Nusra'ya destek sağladığı, Marwan M Salıh Salıh'ın, Al Alamia Gıda'nın ve Redin Danışmanlık İç ve Dış Ticaret'in mal varlıkları ise DEAŞ'a destek sağladığı gerekçesiyle donduruldu.

6415 sayılı Kanun'un 7'nci maddesinin 4'üncü fıkrasınca Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre ilgili Ankara Ağır Ceza Mahkemesi'ne Karara itiraz edilebileceği belirtildi.

Ferhat EKİNCİ/ANKARA (DHA)

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