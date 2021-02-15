Terör örgütü PKK, 13 canı mağarada şehit etti

53 terörist etkisiz Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesini teröristlerden temizlemek amacıyla 10 Şubat’ta Pençe Kartal-2 Harekâtı başlatıldı. 48 terörist ölü, iki terörist ise sağ olarak ele geçirildi. Milli Savunma Bakanlığı, dün de Gara’da tespit edilen ve paramotorla kaçmaya çalışan üç PKK’lının Silahlı İnsansız Hava Aracı ile öldürüldüğünü bildirdi.

11’inin kimliği belirlendi

Operasyonun tamamlandığını belirten Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, kontrol altına alınan bir mağarada alıkonulan 13 Türk vatandaşının cansız bedenlerine ulaşıldığını açıkladı. Biri omzundan, diğerleri başlarından vurularak şehit edilenlerden 11’inin kimliği tespit edildi. İkisi için çalışmalar sürüyor.





x





Hapis gibi kullanılıyordu

Teröristlerin cezaevi gibi kullandığı, demir kapı ve parmaklıklarla korunan mağaradaki teröristlerin tamamı etkisiz hale getirildi.

'Alçakça provokasyondur'

Cenazelerin otopsi için için getirildiği Malatya’nın Valisi Aydın Baruş “Terör örgütünün evlatlarımızın bombalı saldırıda şehit olduğu söylentileri alçakça provokasyondur” dedi.

Kimlikleri belirlendi

2015’te Diyarbakır-Bingöl karayolunda yolcu otobüsünden indirilip alıkonulan Hava Savunma Uz. Çvş. Hüseyin Sarı

2015’te izinli gittiği Erzurum’dan ailesiyle dönerken Lice-Bingöl yol ayrımında alıkonulan Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü’nde görevli Polis Sedat Yabalak

2015’te Tunceli-Erzincan yolunda alıkonulan Rize İl Jandarma Komutanlığı’nda görevli Astsubay Çavuş Semih Özbey

2015’te Ağrı’daki birliğine katılmak üzere yola çıkan ve Tunceli Pülümür karayolunda alıkonulan tankçı Er Adil Kabaklı

2016’da Lice Berkilin Deresi mevkiinde ailesiyle birlikte seyir halindeyken alıkonulan İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde görevli Polis Vedat Kaya

2015’te Diyarbakır karayolunda alıkonulan Bingöl İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Jandarma Er Süleyman Sungur

2016’da Hakkari-Çukurca karayolunda alıkonulan Hakkari İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Uzm. Erbaş Mevlüt Kahveci

2015’te Tunceli-Pülümür karayolunda alıkonulan Erzincan’daki birliğine katılmak üzere yola çıkan Topçu Er Müslüm Altıntaş

2015'te Diyarbakır Lice'de yol kesen teröristler tarafından kaçırılan Erzurumlu Sözleşmeli Er Sedat Sorgun

Adıyamanlı vatandaş Aydın Köse ve Samsunlu vatandaş Muhammet Salih Kanca.

İki şehidin kimlik tespiti için çalışma sürüyor.

Posta Gazetesi



