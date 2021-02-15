Terör örgütü PKK, 13 canı mağarada şehit etti
Terör örgütü PKK’nın üs olarak kullandığı Gara’ya 10 Şubat’ta başlatılan harekat sona erdi. 53 terörist etkisiz hale getirildi. Bir mağarada tutulan 13 asker, polis ve sivil, hain terör örgütü tarafından vurularak katledildi. Türkiye, 13 şehidine ağlıyor.
15 Şubat 2021, Pazartesi 09:32 Son Güncelleme:
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53 terörist etkisiz Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesini teröristlerden temizlemek amacıyla 10 Şubat’ta Pençe Kartal-2 Harekâtı başlatıldı. 48 terörist ölü, iki terörist ise sağ olarak ele geçirildi. Milli Savunma Bakanlığı, dün de Gara’da tespit edilen ve paramotorla kaçmaya çalışan üç PKK’lının Silahlı İnsansız Hava Aracı ile öldürüldüğünü bildirdi.
11’inin kimliği belirlendi
Operasyonun tamamlandığını belirten Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, kontrol altına alınan bir mağarada alıkonulan 13 Türk vatandaşının cansız bedenlerine ulaşıldığını açıkladı. Biri omzundan, diğerleri başlarından vurularak şehit edilenlerden 11’inin kimliği tespit edildi. İkisi için çalışmalar sürüyor.
Hapis gibi kullanılıyordu
Teröristlerin cezaevi gibi kullandığı, demir kapı ve parmaklıklarla korunan mağaradaki teröristlerin tamamı etkisiz hale getirildi.
'Alçakça provokasyondur'
Cenazelerin otopsi için için getirildiği Malatya’nın Valisi Aydın Baruş “Terör örgütünün evlatlarımızın bombalı saldırıda şehit olduğu söylentileri alçakça provokasyondur” dedi.
Kimlikleri belirlendi
2015’te Diyarbakır-Bingöl karayolunda yolcu otobüsünden indirilip alıkonulan Hava Savunma Uz. Çvş. Hüseyin Sarı
2015’te izinli gittiği Erzurum’dan ailesiyle dönerken Lice-Bingöl yol ayrımında alıkonulan Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü’nde görevli Polis Sedat Yabalak
2015’te Tunceli-Erzincan yolunda alıkonulan Rize İl Jandarma Komutanlığı’nda görevli Astsubay Çavuş Semih Özbey
2015’te Ağrı’daki birliğine katılmak üzere yola çıkan ve Tunceli Pülümür karayolunda alıkonulan tankçı Er Adil Kabaklı
2016’da Lice Berkilin Deresi mevkiinde ailesiyle birlikte seyir halindeyken alıkonulan İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde görevli Polis Vedat Kaya
2015’te Diyarbakır karayolunda alıkonulan Bingöl İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Jandarma Er Süleyman Sungur
2016’da Hakkari-Çukurca karayolunda alıkonulan Hakkari İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Uzm. Erbaş Mevlüt Kahveci
2015’te Tunceli-Pülümür karayolunda alıkonulan Erzincan’daki birliğine katılmak üzere yola çıkan Topçu Er Müslüm Altıntaş
2015'te Diyarbakır Lice'de yol kesen teröristler tarafından kaçırılan Erzurumlu Sözleşmeli Er Sedat Sorgun
Adıyamanlı vatandaş Aydın Köse ve Samsunlu vatandaş Muhammet Salih Kanca.
İki şehidin kimlik tespiti için çalışma sürüyor.
Posta Gazetesi