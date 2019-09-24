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  • Terör örgütü PKK'ya ağır darbe! 7 terörist etkisiz hale getirildi

Terör örgütü PKK'ya ağır darbe! 7 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 7 terörist etkisiz hale getirildi. Irak'ın kuzeyinde düzenlenen operasyonda da 3 terörist etkisiz hale getirildi

24 Eylül 2019, Salı 13:31 Son Güncelleme:
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Terör örgütü PKK'ya ağır darbe! 7 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Hakarri Yüksekova ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, kış hazırlıkları içerisindeki 7 terörist, silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi. 

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında, Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 7 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

IRAK'IN KUZEYİNE OPERASYON

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da, "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Avaşin bölgesine düzenlenen hava harekâtıyla bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi" denildi.



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