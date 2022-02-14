Türkiye Terör örgütü üyeliğinden cezası bulunan 2 kişi yakalandı

Terör örgütü üyeliğinden cezası bulunan 2 kişi yakalandı

Türkiye

Terör örgütü üyeliğinden cezası bulunan 2 kişi yakalandı

Diyarbakır'da terör örgütüne üye olma suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi jandarmanın operasyonuyla yakalandı.

14 Şubat 2022, Pazartesi 16:23 Son Güncelleme:
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Diyarbakır'da silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 1 yıldır aranan ve 4 yıl 8 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezaları bulunan C.B. ile H.B., İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından Dicle ilçesinde düzenlenen operasyonda yakalandı. 

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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