Suriye´nin en verimli petrol sahasını ABD´nin talimatıyla kontrol altında tutan terör örgütü YPG-PYD-PKK´nın, sözde DEAŞ´la mücadele görüntüsü vermek için hapishanelerdeki 60 örgüt üyesini Deyr ez-Zor bölgesine gönderdiği belirlendi. Güvenilir kaynaklardan edinilen bilgilere göre, terör örgütü, kontrolü altında tuttuğu bölgelerdeki hapishanelerden bir araya getirdiği DEAŞ´lı teröristleri Deyr ez-Zor´un doğusundaki el-Ömer petrol sahasına nakletti. Suriye´nin Haseke bölgesinde bulunan hapishanelerdeki DEAŞ´lı teröristlerin, terör örgütü YPG/PYD-PKK´nın sözde ‘aşiret ordusu´ adı verilen yapılanmasına katılmak için salıverildiği propagandası yapıldığı öğrenildi. DEAŞ´lı teröristlerin koalisyona ait helikopterlerle el-Ömer´e götürüldüğü de belirtildi.

’DEAŞ´LA MÜCADELE’ GÖRÜNTÜSÜ İÇİN TERÖRİST NAKLETMİŞLER

Tutuklu DEAŞ´lı teröristlerin el-Ömer´e sevk edilmelerinden önce terör örgütü YPG/PYD-PKK´nın kullandığı taktiklere yönelik özel eğitimler de verildiği ortaya çıktı. Suriye´nin kuzey doğusunda devam eden ve ‘doğal kararlılık´ adı verilen harekat kapsamında, terör örgütünün ’çatı kuruluşu’ SDG´nin Deyr ez-Zor´da sözde ’güvenlik harekatı’na başladığı duyurulmuştu. DEAŞ´lı tutuklu teröristler aynı gün el-Ömer petrol sahasına konuşlandırıldı. Terör örgütü YPG/PYD-PKK´nın, sözde ’güvenlik harekatı’nda, nakledilen tutuklu DEAŞ´lı teröristleri kullanacağı değerlendirmesi yapıldı.

DHA