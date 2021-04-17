Türkiye Terör örgütü YPG/PYD-PKK’nın yeni taktiği deşifre oldu

Terör örgütü YPG/PYD-PKK’nın yeni taktiği deşifre oldu

Türkiye

Terör örgütü YPG/PYD-PKK’nın yeni taktiği deşifre oldu

Terör örgütü YPG/PYD-PKK’nın, ABD´nin talimatıyla Suriye´nin petrol bölgesini kontrol altına tutmak amacıyla sözde DEAŞ´la mücadele taktiği, bir kez daha ortaya çıktı. DHA´nın edindiği bilgilere göre, PKK/KCK/PYD-YPG´den oluşan SDG, 60 DEAŞ üyesini Deyr ez-Zor´un doğusundaki Suriye´nin en büyük petrol sahasına gönderdi.

17 Nisan 2021, Cumartesi 18:39 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Suriye´nin en verimli petrol sahasını ABD´nin talimatıyla kontrol altında tutan terör örgütü YPG-PYD-PKK´nın, sözde DEAŞ´la mücadele görüntüsü vermek için hapishanelerdeki 60 örgüt üyesini Deyr ez-Zor bölgesine gönderdiği belirlendi. Güvenilir kaynaklardan edinilen bilgilere göre, terör örgütü, kontrolü altında tuttuğu bölgelerdeki hapishanelerden bir araya getirdiği DEAŞ´lı teröristleri Deyr ez-Zor´un doğusundaki el-Ömer petrol sahasına nakletti. Suriye´nin Haseke bölgesinde bulunan hapishanelerdeki DEAŞ´lı teröristlerin, terör örgütü YPG/PYD-PKK´nın sözde ‘aşiret ordusu´ adı verilen yapılanmasına katılmak için salıverildiği propagandası yapıldığı öğrenildi. DEAŞ´lı teröristlerin koalisyona ait helikopterlerle el-Ömer´e götürüldüğü de belirtildi.

’DEAŞ´LA MÜCADELE’ GÖRÜNTÜSÜ İÇİN TERÖRİST NAKLETMİŞLER

Tutuklu DEAŞ´lı teröristlerin el-Ömer´e sevk edilmelerinden önce terör örgütü YPG/PYD-PKK´nın kullandığı taktiklere yönelik özel eğitimler de verildiği ortaya çıktı. Suriye´nin kuzey doğusunda devam eden ve ‘doğal kararlılık´ adı verilen harekat kapsamında, terör örgütünün ’çatı kuruluşu’ SDG´nin Deyr ez-Zor´da sözde ’güvenlik harekatı’na başladığı duyurulmuştu. DEAŞ´lı tutuklu teröristler aynı gün el-Ömer petrol sahasına konuşlandırıldı. Terör örgütü YPG/PYD-PKK´nın, sözde ’güvenlik harekatı’nda, nakledilen tutuklu DEAŞ´lı teröristleri kullanacağı değerlendirmesi yapıldı.

DHA

Yazarlarımızdan
Murat Gülderen
Ramazanda mobil fırsat
Murat Gülderen
Rauf Tamer
Avrupalıymış
Rauf Tamer
Hakan Çelik
“Uzlaşmadan yanayız”
Hakan Çelik
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Murat Çelik
15 Nisan
Murat Çelik
Oral Çalışlar
“ABD’den denge politikası bekliyoruz”
Oral Çalışlar
Şirin Sever
Bi' zahmet artık!
Şirin Sever
Banu Şen
Koşullara inat başarıya koşanlar
Banu Şen
Erkut Can
Amiraller Kanal İstanbul’a düştü
Erkut Can
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştı: Cumhuriyet Tarihimizin Rekorlarını Kırdık