Türkiye Terör örgütünde çözülme devam ediyor: 2 terörist daha teslim oldu

Terör örgütünde çözülme devam ediyor: 2 terörist daha teslim oldu

Türkiye

Terör örgütünde çözülme devam ediyor: 2 terörist daha teslim oldu

İçişleri Bakanlığı "İkna çalışması sonucu, 2 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu" açıklamasını yaptı.

21 Nisan 2021, Çarşamba 18:58 Son Güncelleme:
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Bakanlık'tan yapılan açıklama şöyle:

İkna çalışması sonucu, 2 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK/KCK terör örgütünden kaçan 2 örgüt mensubu, bugün güvenlik güçlerine teslim oldu.

2015 yılında terör örgütüne katılan örgüt mensuplarının son olarak Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

Böylelikle; 2021 yılı içerisinde sadece ikna yoluyla ülkemize teslim olan örgüt mensuplarının sayısı 55'e yükseldi.

AA

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