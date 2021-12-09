Türkiye Terör örgütünde çözülme devam ediyor! İçişleri duyurdu: Teslim oldular

Terör örgütünde çözülme devam ediyor! İçişleri duyurdu: Teslim oldular

Türkiye

Terör örgütünde çözülme devam ediyor! İçişleri duyurdu: Teslim oldular

İçişleri Bakanlığı, yürütülen ikna çalışmaları neticesinde PKK/KCK terör örgütünden kaçan 5 örgüt mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.

09 Aralık 2021, Perşembe 18:10 Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde PKK/KCK terör örgütünden kaçan 5 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

1992 ve 2014 yılları arasında terör örgütüne katılan örgüt mensuplarının Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Böylelikle 2021 yılı içerisinde sadece ikna yoluyla ülkemize teslim olan örgüt mensuplarının sayısı 193'e yükseldi.

ANKARA (İHA)

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