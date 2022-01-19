Türkiye Terör örgütünden kaçan bir PKK'lı teslim oldu

Terör örgütünden kaçan bir PKK'lı teslim oldu

Türkiye

Terör örgütünden kaçan bir PKK'lı teslim oldu

Terör örgütü PKK’da çözülme devam ediyor. PKK'dan kaçan bir örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim olduğu bildirildi.

19 Ocak 2022, Çarşamba 12:06 Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucunda, PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan örgüt mensubunun 2019 yılında terör örgütüne katıldığı ve Suriye'de faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda; 01 Ocak 2022 tarihinden itibaren teslim olan örgüt mensubu sayısı 4'e yükseldi.

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