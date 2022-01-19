Terör örgütünden kaçan bir PKK'lı teslim oldu
Terör örgütü PKK’da çözülme devam ediyor. PKK'dan kaçan bir örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim olduğu bildirildi.
19 Ocak 2022, Çarşamba 12:06 Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucunda, PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu.
Teslim olan örgüt mensubunun 2019 yılında terör örgütüne katıldığı ve Suriye'de faaliyet yürüttüğü tespit edildi.
Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda; 01 Ocak 2022 tarihinden itibaren teslim olan örgüt mensubu sayısı 4'e yükseldi.
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