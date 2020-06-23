Türkiye Terör örgütüne ağır darbe: 6 terörist etkisiz hale getirildi

Terör örgütüne ağır darbe: 6 terörist etkisiz hale getirildi

Türkiye

Terör örgütüne ağır darbe: 6 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde tespit edilen PKK'lı 6 teröristin hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

23 Haziran 2020, Salı 23:08 Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde PKK'lı 6 teröristin, etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi.

Bu kapsamda, Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen PKK'lı 6 teröristin hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

AA


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