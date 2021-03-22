Terör örgütüne bir darbe daha! 10 terörist etkisiz hale getirildi…
Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde İHA'larla tespit edilen 10 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
22 Mart 2021, Pazartesi 13:17 Son Güncelleme:
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Bakanlıktan yapılan açıklamada ''Kilis’e yönelik yapılan terör saldırısının hesabını sormaya devam ediyoruz. Fırat Kalkanı bölgesinde İHA’larla tespit edilen 10 PKK/YPG’li terörist daha Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi'' denildi.
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