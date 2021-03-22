Gündem Terör örgütüne bir darbe daha! 10 terörist etkisiz hale getirildi…

Terör örgütüne bir darbe daha! 10 terörist etkisiz hale getirildi…

Gündem

Terör örgütüne bir darbe daha! 10 terörist etkisiz hale getirildi…

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde İHA'larla tespit edilen 10 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

22 Mart 2021, Pazartesi 13:17 Son Güncelleme:
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Bakanlıktan yapılan açıklamada ''Kilis’e yönelik yapılan terör saldırısının hesabını sormaya devam ediyoruz. Fırat Kalkanı bölgesinde İHA’larla tespit edilen 10 PKK/YPG’li terörist daha Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi'' denildi.

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