Türkiye Terör örgütüne bir darbe daha vuruldu

Terör örgütüne bir darbe daha vuruldu

Türkiye

Terör örgütüne bir darbe daha vuruldu

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Şırnak’ta terör örgütü mensubu 5 terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

30 Temmuz 2020, Perşembe 18:58 Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre terör örgütüne bir darbe daha vuruldu. İkna çalışmalarıyla 5 örgüt mensubu Şırnak’ta güvenlik güçlerine teslim oldu. Bakanlık açıklamasında, "İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı birimlerinin bölücü terör örgütü mensuplarının teslim olmasına yönelik yürüttüğü ikna çalışmaları devam ediyor. Emniyet ve jandarmanın ikna çalışmaları neticesinde, Irak’ta faaliyet yürüttüğü tespit edilen 5 örgüt mensubu, Şırnak’ta güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylelikle, 1 Ocak’tan bugüne kadar sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 122’ye yükseldi. İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen başarılı ikna çalışmaları sayesinde önümüzdeki günlerde de terör örgütünden teslim olmalar artarak devam edecek" ifadelerine yer verildi.

İHA

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