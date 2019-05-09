Terör örgütüne darbe üstüne darbe

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı tarafından elde edilen istihbarat sonucu düzenlenen operasyonda, Ortasu köyü Piribabıl Deresi mevkiinde PKK’lı teröristlere ait mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ve Uludere İlçesi Gülyazı Jandarma Karakol Komutanlığı Ortasu köyü Piribabıl Deresi mevkiinde düzenlendikleri arazi arama ve tarama operasyonunda PKK’lı teröristlere ait kayalıklara gizlenmiş vaziyette, 1 adet RPG-7 roketatar mühimmatı, 1 adet 9 mm çapında Baretta-2004 marka 15181 seri numaralı tabanca, 1 adet Demokratik Siyaset ve Demokratik Toplum Savunması ibareli kitap, 3 adet bu tabancaya ait boş şarjör, 1 adet Cobra ibareli haki renkli dürbün, 1 adet çaydanlık, 3 adet çay bardağı, 1 adet saç tava, 1 adet gri renkli çanta, 1 adet yeşil renkli üst gömlek, 1 adet kahve renkli leşger tabir edilen pantolon, 1 adet yeşil renkli pantolon, 1 adet terör örgütünü simgeleyen flama, 2 adet plastik kutu, 1 adet mavi branda parçası, 1 adet panço ve 1 çift mekap ayakkabı bulundu.

Olayla ilgili olarak Uludere Nöbetçi Cumhuriyet Savcısına bilgi verilerek, ele geçirilen tabanca, şarjör, kitap, dürbün ve kıyafetler incelenmek üzere Şırnak İl Jandarma komutanlığına götürüldü. Diğer ele geçirilen malzemeler ile mühimmat Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) ekibi tarafından olay yerinde imha edildi.

MUŞ

Muş’un Varto ilçesinde PKK/KCK terör örgütüne yönelik yapılan arama tarama çalışmalarında terör örgütüne ait 10 adet sığınak, mevzi ve toplanma alanı imha edildi.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine ve engellenmesine yönelik İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalarda, Muş’un Varto ilçesi kırsalında örgüt adına sözde Erzurum Eyaleti Doğu Gücünde faaliyet gösteren örgüt mensuplarınca geçmiş dönemlerde kullanılan birçok farklı noktada yapılan arama tarama faaliyetleri sonucu, birçok yaşam malzemesi, pil, kablo, uzun namlulu silah parçası, güneş paneli, telsiz aparatı ve şemsiyenin ele geçirildiği kaydedildi. Açıklamada, “3 adet mevzi, 2 adet sığınak, 4 adet barınma yeri, 1 adet toplanma yeri, 3 adet kayalıkların arasına gömülü jelikan bidon bulunmuş, yerinde imha edilmiştir. Terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir” ifadeleri kullanıldı.

AA