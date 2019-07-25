Terör örgütüne darbe üstüne darbe!

Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesine düzenlenen hava harekatında 6 terörist daha etkisiz hale getirildi

25 Temmuz 2019, Perşembe 20:42 Son Güncelleme:
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Terör örgütüne darbe üstüne darbe!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Pençe Harekatı ile koordineli şekilde Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesine hava harekatı düzenlendi.

PKK’lı teröristlere ait silah mevzisi ve barınak olarak kullanılan hedeflerin vurulduğu harekatta, 6 terörist daha etkisiz hale getirildi. Bu harekatın ardından bugün Irak’ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 13 oldu.

AA

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